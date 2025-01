Veneno en el divorcio de Vettel y Ferrari

Circula el veneno en el final del matrimonio entre Ferrari y Sebastian Vettel . La tensión se refleja en las declaraciones después de cada fin de semana de carreras. No hay un GP tranquilo. Y lo mismo sucedió después de la carrera en Portimao (Portugal). El piloto alemán y Mattia Binotto , director de la escudería italiana, se enzarzaron en un cruce de amonestaciones al respecto de la diferencia de rendimiento entre los dos monoplazas de la escudería.

«Es obvio que un coche es más rápido que el otro, miro los datos y no entiendo. Un idiota no podría entender los números de Charles Leclerc, pero yo no soy del todo idiota», se quejó Vettel.

Binotto ya había respondido con una escalofriante réplica: «Las máquinas son idénticas. Espero que Vettel pueda clasificarse más adelante en Imola y mostrar mejor sus cualidades en carrera. Charles es bueno, pero también se espera más de un segundo piloto».

Vettel respondió en modo ambición. «No estoy feliz por haber conseguido un punto. No estoy aquí por un solo punto», reiteró el futuro piloto de Aston Martin , y explicó que las actualizaciones del SF1000 tienen muy poco impacto a la hora hablar de mejoras reales.

Vettel será sustituido la próxima temporada por Carlos Sainz en Ferrari . El alemán llegó hace semanas a un acuerdo con la actual escudería Racing Point, que el próximo curso se denominará Aston Martin.

