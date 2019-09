La lluvia provoca un absoluto caos en la crono del Mundial sub 23

El danés Mikkel Bjerg encadenó su tercer oro en la contrarreloj individual sub-23 de los Campeonatos del Mundo de Ciclismo que se están disputando en Yorkshire (Gran Bretaña) sobre un recorrido de 30,3 kilómetros.

Bier se impuso con la superioridad que acostumbra cada año sobre un circuito encharcado por la lluvia y hasta con balsas de agua que arruinaron la carrera de algunos de los candidatos a los puestos de honor.

It's Yorkshire in late-September ☔️



Attila Valter is lucky to walk away from this seemingly never-ending crash during the wet U23 Men's Individual Time Trial at the World Championships#Yorkshire2019pic.twitter.com/bbaApYZEcJ