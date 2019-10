Zaragoza-Cádiz CF (Previa) Un escaparate de lujo para crecer

Zaragoza 0 Cádiz 0 Zaragoza: Cristian Álvarez; Vigaray, Atienza o Grippo, Clemente, Nieto; Eguaras, Igbekeme, Raúl Guti, Kagawa; Luis Suárez, Dwamena o Pombo. Cádiz CF: Cifuentes, Iza, Fali, Cala, Espino, José Mari, Garrido, Álex, Perea, Alejo y Lozano. Árbitro: El vallisoletano De la Fuente Ramos. Partido correspondiente a la décima jornada. Estadio La Romareda. 16.00 horas.

Partidazo en la cumbre en La Romareda. Dos históricos frente a frente. Uno llega con el liderato en la mano y el otro es firme candidato a peleárselo el día de mañana. Dos estilos totalmente opuestos y una afición, la maña, entregada con su equipo y que hará del estadio una auténtica olla a presión para los gaditanos. Todos los ingredientes, los mejores de la categoría, están sobre la mesa y solo queda que los verdaderos protagonistas pongan en práctica lo decidido por sus entrenadores para que toda la emoción del fútbol se respire desde el inicio del duelo.

Decía en la previa del choque el técnico del Zaragoza que el encuentro es «muy interesante de ver para el aficionado» porque se enfrentan dos conceptos de fútbol muy distintos. Por un lado, el de Víctor Fernández, un amante de la posesión de balón y por otro el de Cervera, que se lo regalará con toda seguridad. De hecho, este tema comienza a ser ya tratado en todas las ruedas de prensa de los entrenadores que se van a medir al Cádiz CF. La forma de protegerse del equipo amarillo comienza a hacer mella en los rivales y las aficiones y prensa de estos ya han comenzado con el acoso y derribo a un sistema de juego que favorece la destrucción por encima de la creación. Hasta el momento, Cervera está como el que oye llover. Y no solo eso, sino que día tras día repite el mensaje de que como mejor puede jugar su equipo es como lo está haciendo lo que le ha llevado a la décima jornada como el rival a batir.

El Cádiz CF llega al estadio del tercer clasificado en un momento propicio para asaltarlo. Aunque finalmente Víctor Fernández podrá contar con todos los jugadores que acabaron ‘tocados’ el pasado jueves, comenzando por su estrella Luis Suárez, no es menos importante que su equipo estará más fatigado que el gaditano debido al desgaste del pasado jueves ante el Málaga.

Precisamente, los dos últimos encuentros disputados en su feudo se les ha atragantado a los maños, que llevan tres empates consecutivos, dos de ellos en La Romareda ante Lugo y Málaga. Es por ello que ya existe el temor en el entorno del equipo blanquillo de que ocurra como el curso pasado en el que volaron cantidad de puntos de su feudo.

De hecho, tanta lucenses como malagueños le plantearon un encuentro muy similar al Zaragoza, al que le taparon los espacios con una defensa de cinco jugadores. Y claro, con estos antecedentes son muchos los temores en La Romareda a que el Cádiz CF acumule muchos hombres en su campo y vuelvan los problemas de elaboración al equipo de Víctor Fernández. La inmejorable dinámica de los gaditanos, unida a las dudas creadas en los últimos encuentro del combinado aragonés, hace que el papel de favorito recaiga más fácilmente sobre los hombres de Cervera, que para este encuentro es probable que pueda volver a meter alguna que otra variación por aquello de las rotaciones, si bien, es del todo imposible saber los cambios que realizará.

Olvidada ya la ocurrencia de Alcorcón, Cervera admitió ante el Almería, líder antes de la visita del Cádiz CF, que hacer más de tres cambios venía a ser un pasote. Siete metió en Alcorcón, no lo olviden. Y por eso mismo lleva modificando su once en los dos últimos encuentros con solo tres cambios, que fue los que metió tanto en el Juegos Mediterráneos como ante el Huesca. Siendo así, es posible que hoy también introduzca solo tres novedades y estas podrían ser las de José Mari por Bodiger, Perea por Salvi y la posibilidad de dar descanso a Garrido por Edu Ramos o a Espino por Quezada, que ha viajado formando parte de la expedición. De todo es capaz este Cádiz CF y de todo se le ha visto hacer ya. Sin embargo, este calendario que afronta le ha vuelto a poner un nuevo reto más en el horizonte. Porque si la victoria en Almería fue de esas que hacen afición, una hipotética en La Romareda ante todo un Zaragoza le daría ya una enjundia más real de la impronta que ya tiene.