Vizcaíno: «Es una desilusión y duele que se te escape en el último momento»

Desilusionado se mostraba el presidente cadista Manuel Vizcaíno al término del encuentro en Los Cármenes. Se había consumado la decepción y el Cádiz CF se quedaba sin jugar el ‘play off’ después de estar prácticamente toda la temporada en la zona de privilegio.

«Es una desilusión y duele que se te escape en el último momento. Pese a ello estoy muy orgulloso de nuestros jugadores y hemos estado acompañado de nuestra gente. Ha sido una decepción, hay que pensar en el año que viene y seguir creciendo. La marca Cádiz CF no tiene otro objetivo que seguir creciendo y seguir intentándolo para volver un año a Primera Divisón en el futuro», destacaba el presidente del Cádiz CF.

Del mismo modo, Vizcaíno señalaba: «A lo mejor es un tópico pero cuando más claro parecía todo, las circunstancias han hecho que se nos escape a última hora. Los lesionados, un expulsado, el equipo no ha estado en el partido… Las cosas no salen y la explicación no se encuentra, pero hay que mirar adelante». Y aprovechaba la ocasión para felicitar a Zaragoza, Sporting, Valladolid y Numancia: «Felicito a los equipos que van a jugar por el ‘play off’ y ánimo a los que han descendido».

Sobre el entrenador cadista, el presidente del Cádiz CF apuntaba: «Álvaro Cervera es el buque insignia de este proyecto desde que lo fichamos, pues el equipo no ha hecho otra cosa que crecer. Ahora tenemos que ponerle los mimbres a Álvaro para seguir creciendo».

Finalmente, Vizcaíno apostillaba: «Vamos a seguir luchando por seguir creciendo. Nuestro objetivo es ese».