Vizcaíno: «Creo que el Cádiz CF es el equipo con mayor capacidad económica para fichar»

Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, hizo balance en los micrófonos de ‘Deportes COPE Cádiz’ de 2018, el año que ya se marcha. Un año que se va con la entidad cadista en Segunda, una categoría en la que el club del Ramón de Carranza se hace fuerte.

«Tenemos los pies en el suelo porque somos un equipo humilde. Trabajamos para consolidar al club en la LFP y para consolidar los números de la sociedad. No sólo para no pasarlo mal, sino también para tener una buena base de cara al futuro. Y una vez que el objetivo esté cumplido, soñar es gratis y casi una obligación», aseguraba el presidente cadista.

Satisfecho con el trabajo realizado e ilusionado con lo que puede venir, Manuel Vizcaíno apostillaba: «Tenemos un estilo innegociable que nos ha vuelto a poner en nuestro sitio. Ahora nosotros tenemos que definir si metemos una marcha más, no para derrapar, a esa lucha hasta la extenuación en todos los partidos, ya sea con el fin de intentarlo todo».

Para dar ese salto cualitativo, el club podría acudir al mercado invernal de fichajes para reforzar su plantilla. En este sentido, el hispalense señalaba: «El Cádiz CF creo que es el que ahora mismo tiene mayor capacidad económica para hacer fichajes, pero tampoco sé los números exactos de los demás clubes». Y puntualizaba: «Óscar Arias tiene balas para gastar, y gastarlas bien, en el mercado de invierno. El objetivo es que el equipo tenga todavía más fuelle cuando la situación lo requiera».

E iba un poco más allá: «Se va a hacer lo que se tenga que hacer. Tenemos que dejarnos de medias tintas e ir a por todo lo que podamos. Creo que el proyecto ya lo merece y no podemos tener dudas». Al tiempo que aseguraba: «El objetivo es conseguir los 50 puntos, pero después de eso soñar es gratis y tenemos la obligación de hacerlo».

Un presupuesto de 17 millones de euros, con superávit, deja entrever que el Cádiz CF progresa adecuadamente en esta faceta. Por eso Vizcaíno destacaba la gestión: «Como gestor del club, y tal y como firmamos en el convenio de acreedores, era una obligación mover los activos para reducir los pasivos. Así hemos conseguido la situación tan sana que tiene el Cádiz CF en este momento». Y apuntaba: «Lo que tenga que venir, que sea siempre bueno para el club, sus abonados y sus aficionados».

La destitución de Pina

Al ser preguntado en COPE por la destitución de Quique Pina, el presidente del Cádiz CF afirmaba: «Ni la junta ni el presidente Manuel Vizcaíno fuerzan la destitución de Quique Pina. Es una consecuencia legal de una decisión de la junta general de accionistas. No fue destituido en la junta, sino como una consecuencia que tomó la junta porque entendía que tenía que tomarla por el bien de la entidad».

Sobre esta decisión reseñaba: «Siempre he tenido la conciencia tranquila y el tiempo me ha ido dando la razón. Siempre he trabajado por el bien de la entidad para que crezca».