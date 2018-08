Sin rencor pero molesto

Cervera no le tiene rencor a Papu por lesionar a su mejor hombre, José Mari. Lo que sí guarda es un poco de enfado de aquel partido de ida en Zaragoza. «Lo de Papu fue una situación de fútbol en la que el árbitro lo puede ver o no. Lo que molestó fue el post partido. Cuando se vieron las imágenes y las declaraciones dolieron. Nos vamos a ir culpables de una situación en la que éramos víctimas. Estoy seguro que Papu no quería hacer eso. Me molestó lo que dijo su entrenador tras el partido pero lo conozco de hace años», dijo de Natxo González, un entrenador del que habla muy bien anivel táctico después de lo que consiguió en Reus y lo que está haciendo ahora en Zaragoza. De hecho, manifestó que “el Zaragoza ha encontrado la manera de jugar de su entrenador”

Olvidado aquel episodio, Cervera se centra en el partido del lunes. “No sabemos si los puntos son buenos hasta el final. Vamos a intentar ganar al Zaragoza, viene en una gran dinámica pero aquí vino el Sporting tras ocho partidos ganados seguidos y no consiguió el noveno. El equipo está muy vivo. Si no ganamos quedan después tres partidos más”, dijo para alejar la impaciencia.

Sobre el hándicap o ventaja de jugar el lunes sabiendo lo que han hecho los rivales, Cervera tiene su opinión. “Yo prefiero jugar antes y no saber los resultados”.