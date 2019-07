Servando, de ojito derecho a ayudante de Cervera

La lesión que le sacó de los campos de fútbol en un partido de Copa en Tenerife y recibir el golpetazo involuntario de David Gil le ha puesto de un año a otro a ver los toros desde la barrera. Ya es tarde para lamentarse y ahora prefiere ilusionarse con su nuevo reto. “Se ha cerrado la etapa de jugador, por desgracia, tras una dura lesión, pero ahora llega una etapa muy bonita en la que espero poder seguir creciendo y aprendiendo. El momento en el que decido no jugar más fue bastante duro porque tanto los médicos como la familia me decían que no veía bien que jugase. Los médicos no me daban soluciones y fue bastante duro. Cuando el club me dio esta idea me empecé a ilusionar y estoy muy contento”, comenta.

Sin duda, no debe ser fácil pasar de un día a otro de tratar a los futbolistas como compañeros a tenerlos ahora a sus órdenes. Ni será el primero ni el último, pero deberá acostumbrarse. “No voy a decir que sea fácil, pero estoy muy a gusto porque tanto jugadores como cuerpo técnico me ayudan en todo. He estado estos cinco meses ayudando en esta parte todo me ha sido más fácil y llevadero”.

Llegó al Cádiz CF procedente del Jaén, equipo con el que ascendió a Segunda y volvió a bajar a Segunda B, momento en el que camió aires y se vino a defender sus colores, con los que se quedó a las puertas del ascenso el primer año, consigiuéndolo el segundo como capitán. Eso no me lo quita nadie y para colmo tuve la suerte de poder llevarlo a Segunda División, eso se queda para mí. Los que me conocen saben que firmé por el Cádiz CF para sacarlo de la Segunda B. Es un sueño que cumplí en Segunda B, en Segunda ya fue increíble”.

No hace falta preguntarle mucho más para saber cómo se encuentra en su nuevo proyecto de vida. “Estoy muy feliz, estoy orgulloso. Es que lo digo y sonrío. Estoy muy agradecido a toda la gente que me ha ayudado en todo este tiempo, espero seguir creciendo y sobre todo hacerlo en el Cádiz”, concluyó.