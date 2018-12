Sergio Sánchez: “Cervera tiene las ideas muy claras; esto igual para el futbolista no es lo más cómodo pero sí es lo mejor”

Sergio Sánchez fue ayer el invitado estrella en las tertulias de El Faro por la Cadena Ser. Allí, el hoy cemtral del Cádiz CF recordó cómo fue su último paso por el Espanyol, última camiseta que vistió antes de vestir de amarillo. “No me sentí bien tratado por el Espanyol, lo que es el club. Hice un esfuerzo económico terrible por volver a mi casa y no se me dio la oportunidad. Fue un año difícil, pero esto me ha dado la posibilidad de que el último día de mercado decidiera que no quería estar así, no estaba feliz, rompí mi contrato sin tener equipo y luego se me presentan varias opciones, muchas de fuera de España, alguna de aquí, pero la primera llamada que recibo es de Óscar Arias y Manolo Vizcaíno. Coincidí con ellos en Sevilla y más allá del trato cercano que tienen con el grupo me lo propusieron, me explicaron el proyecto, el grupo, la afición y fue difícil no convencerme por cómo me lo presentaron. Los cadistas se volcaron conmigo. Las sensaciones fueron muy buenas, mi mujer es de Málaga, está cerca, me siento andaluz y se dio todo. Mucha gente no entendió que yo optara por esta opción, pero a la vista está. Jugar en Carranza es una fiesta para mí. Se vive el fútbol como si fuera de Primera División y he dado de lleno. Me siento identificado”, dijo el barcelonés.

Desde que ha entrado en el once, el Cádiz CF no sabe lo que es perder con él en el equipo. Fiel al discurso humilde dice que su pretexto ese seguir trabajando igual. “Para seguir jugando al fútbol era involucrarme en un proyecto sentimentalmente, que lo hiciera mío, que me doliera. Esto en Cádiz me ha sucedido muy rápido. Estamos en un momento en el que esto es nuestro, tenemos todo para hacer algo bonito. La humildad en 90 minutos, pero con la convicción de que cada partido debe ser una final para que cuando lleguen los últimos meses tener opción de algo. Vengo con la intención de llevar al Cádiz CF a Primera lo antes posible”.

No hay jugador del plantel cadista que no sea preguntado por Manu Vallejo, del que Sergio Sánchez no duda en decir que “tiene un potencial muy grande. Lo sabe, pero es muy humilde. Está bajo mi ala”, comentó evidenciando lo que se ve en el campo, y eso no es otra cosa que la protección que tiene el chaval de todos sus compañeros.

Este viernes juega en un estadio que él conoce bastante bien. “Málaga es mi segunda ciudad. Me permitió conocer a mi mujer y vio nacer a mi hijo. Tengo un imborrable recuerdo. Disfruté mucho en la etapa de Champions y en la posterior etapa. La gente muere por ese escudo en las buenas y en las malas. Están en Segunda y siguen llenando el estadio”, elogió.

Tiene claro que el partido “va a ser muy competido porque tienen un potencial importante en la plantilla, de las mejores de la categoría. Se han concienciado bien en la categoría con las jornadas, juegan en casa y eso les puede servir para ser favoritos en este encuentro. Vamos con nuestras armas, sabiendo que podemos jugar de tú a tú y el objetivo de ganar, ganar y ganar”.

Sergio Sánchez ha tenido muchos entrenadores pero sin duda uno que le está marcando pese a llevar pocos días es el al que ahora obedece. “Encuentro en Cervera una persona con las ideas muy claras. Igual para los futbolistas esto no es lo más cómodo, pero es lo mejor. Para un equipo no es bueno jugar a algo en lo que no se cree y no podemos jugar a otra cosa”.

Otro de los entrenadores que le marcó fue otro que pasó por el banquillo cadista como fue Javi Gracia. “Es uno de los mejores entrenadores. Su mentalidad, cómo ve el fútbol y cómo lo transmite. Es uno de los entrenadores que más me marcó”, dice del técnico navarro que tuvo en el Málaga.