Presentaciones de locura con Vizcaíno al frente

Para los menos informados, basta recordar que el actual presidente del Cádiz CF fue responsable del área de marketing cuando el Sevilla era dominado por José María del Nido. Y si se echa la vista atrás se podrá recordar como los banquillos del Ramón Sánchez Pizjuán se convirtieron en 2012 en unas gigantescas salchichas de una conocida marca alemana para beneficio de las arcas del club y el aplauso o las críticas que generó la lógica controversia y, sobre todo, el cachondeíto como no podía ser de otro modo. Pues bien, detrás de ese acuerdo publicitario andaba la cabeza de Manuel Vizcaíno, la misma desde la que salen las ideas más o menos acertadas a la hora de presentar cualquier fichaje, camiseta o acuerdo institucional que el club consigue para beneficio común. Por lo que vio, la idea gustó, y que más tarde las salchichas dejaron paso a botellas de cerveza.

Y en el Cádiz CF se deja notar la mano del sevillano desde que entró catapultado por Locos por el Balón, del que es administrador único y, por consiguiente, máximo mandatario del Cádiz CF. No ya solo en las más derivadas e ingeniosas presentaciones de camisetas, sino también en la última campaña de abonados en la que ha recuperado años después la presencia del Carnaval, o en las renovaciones de jugadores como Álex, al que vistió de directivo, o Manu Vallejo, al que disfrazó de médico… Acertadas o no, desde luego se agradece un poco de aire fresco en este periodo estival.

Temporada 2014/2015. Con vistas a la catedral

La primera vez que enseñó sus dotes de marketing fue en la primera temporada en la que Locos por el Balón comenzaba al frente de la temporada 2014/15. Pero aquella vez no pudo hacerlo del todo como deseaba ya que debido a la tardanza en mandar las equipaciones Errea, entonces marca que vestía al Cádiz CF, tuvo que aplazar su primera ‘exhibición’ una vez ya con el curso en juego. Al comienzo del verano, y con solo la primera equipación visible, la sala de prensa de Carranza acogía una triste presentación dirigida por el directivo Luis Sánchez Grimaldi y el entonces director deportivo Jorge Cordero, que presentaban una camiseta “con un guiño retro y cuello en forma de V”, en boca del director comercial de la firma Errea, que fue vestida por Aulestia y Jona sobre el césped de Carranza.

Fue semanas después, y una vez que Errea pudo abastecer al Cádiz CF con la segunda y tercera equipación (rosa y negra respectivamente) cuando Vizcaíno dio a conocer sus ingenios. El presidente del Cádiz CF reunió en el ático del hotel Catedral a toda la plantilla y presentó a los medios, con Servando y Juan Villar, las dos elásticas que faltaban por darse a conocer en mitad de una noche espléndida de verano con el mar de fondo y la catedral en primera instancia.

Temporada 2015/16. Puesta de gala en el Ayuntamiento

Aún navegaba en el cadismo la tremenda decepción que causó el no ascender ni ante Oviedo ni ante Bilbao Athletic y como era obvio, no había muchas ganas de numeritos y se prefirió presentar las camisetas desde un perfil bajo pero no menos serio. Tan serio que fue en el Salón de Plenos del Ayuntamiento donde Vizcaíno acudió a rendir visita al nuevo alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’ para que fuese él que descubriese la segunda equipación, que llevaba color del pendón de Cádiz CF como máximo protagonista. Aquella presentación en el Ayuntamiento se llevó a cabo en septiembre y ya con la Liga empezada.

Y es que no fue hasta finales del mes de agosto que el Cádiz CF no presentó a bombo y platillo todas sus equipaciones una vezque la primera se puso de largo en el Trofeo Carranza. En esta ocasión fue en la Sala Pemán de la Fundación Cajasol donde el director comercial de Hummel, arropado por Vizcaíno y representantes de la Caja, anunció, además de las vestimentas deportivas mucho más elementos y materiales que aquel año llevaría un Cádiz CF que ascendería en Alicante con una marca de ropa que, como Diadora en Irún, se quedará en el recuerdo por su poco pero rentable uso que se hizo en Segunda B. Los modelos para la ocasión, además de jugadores del filial, fue el humorista Toni Rodríguez, los cantantes gaditanos Kiko y Sara y el mítico jugador del Cádiz CF, Pepe Mejías. El escenario fue la azotea de la Fundación con vistas a la Plaza de San Antonio.

Temporada 2016/17. El muelle de Cádiz abrió el telón a Adidas

Ya en Segunda División, Vizcaíno abrió su mente y pasó a hacer presentaciones multitudinarias. Y qué mejor que aprovechar la Regata de los Grandes Veleros 2016 para dar a conocer las nuevas equipaciones del equipo que, además ese año y por primera vez en la historia del Cádiz CF, serían Adidas, la mítica marca alemana a la que ya poco le importa vestir a equipos y selecciones de primer orden mundial que a equipos de Segunda B. De modelos actuaron chicas de los equipos femeninos y la audiencia disfrutó del acto en el que también fue invitado el alcalde de Cádiz, José María González.

El gran ausente en esa celebración fue Jorge Mágico González, mítico jugador del Cádiz CF que tanto la empresa Adidas como el club intentaron sin éxito gestionar su visita para que vistiera la elástica amarilla como colofón a un verano ilusionante en el que el Cádiz CF regresaba al fútbol profesional.

Temporada 2017/18. Momento para Twitter

Menos ganas de jaleo hubo en la pretemporada del segundo año en Segunda División tras el ascenso de categoría. Y es que en aquel verano se le dio toda la importancia a internet, donde el Cádiz CF fue anunciando a lo largo de todo el martes 10 julio de 2017 que las camisetas se darían a conocer a través de Twitter cuando el reloj marcase puntualmente las 00.00 horas del día siguiente. A su vez, a las 12.00 del mediodía, los jugadores gaditanos José Mari, Servando y Salvi posarían con las nuevas vestimentas en la tienda oficial del club situada en los bajos de tribuna.

Temporada 2018/19. ‘Mágico’ retraso para la última presentación

Si ya hace unos años atrás, el presidente Manuel Vizcaíno intentó, de la mano de Adidas, el retorno de Mágico González con la excusa de la presentación de la camiseta con la que el equipo regresaba a Segunda División, ya en el verano pasado por fin lo consiguió. Eso sí, no fue fácil ni aun teniéndolo aquí. Y es que el astro salvadoreño, que ya llevaba a sus espaldas varios días de celebraciones por la ciudad, se hizo de rogar demasiado el día en el que el Cádiz CF presentaba sus equipaciones en la entrada del estadio Ramón de Carranza, donde esperaba ansiosa una nutrida afición que nada más haber descubierto la camiseta nueva abarrotó la tienda oficial del club, donde varios jugadores del primer equipo también firmaban autógrafos en las camisetas que patrocinaban el evento de Mágico González.

Con algo más de una hora de retraso, el Mago apareció finalmente con la elástica amarilla puesta y unos pantalones de chándal mientras era aclamado por una multitud que, por enésima vez, le perdonaba todo. El mito del cadismo posó en el ‘photocall’ junto al presidente Manuel Vizcaíno así como con jugadores de la primera plantilla y demás canteranos que vestían más material de la marca alemana que conjunta al Cádiz CF un año más.

Temporada 2019/20. Las Puertas de Tierra como emblema de la ciudad

A falta de conocer si habrá alguna sorpresa en forma de presencia física de algún fichaje o derivado, para este año el presidente Vizcaíno ha pedido la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz para poder abrir el Torreón de las Puertas de Tierra y que sirva de escenario para desvelar las nuevas equipaciones que vestirá este curso el primer equipo amarillo así como sus filiales. Será este miércoles a partir de las ocho de la tarde y se hará en presencia de aquel público que quiera acudir a la cita. Como no puede ser de otro modo, Vizcaíno, con el permiso de Cervera, emplazará a la afición en las mismas Puertas de Tierra a final de temporada para celebrar el éxito soñado por todos.