«Me hubiera gustado retirarme en el Cádiz CF»

Cádiz CF y Espanyol se ven este jueves las caras en el Estadio Ramón de Carranza con motivo de la ida de los 1/16 de final de la Copa del Rey. Varios han sido los jugadores que han vestido ambas zamarras, pero sobre todos ellos destaca uno: Moisés Arteaga.

Formado en las categorías inferiores del Cádiz CF, club con el que debutó y jugó varias temporadas en Primera (de hecho fue partícipe de la mejor actuación histórica del club en la Copa al disputar las semifinales ante el Real Madrid en la temporada 1989/1990), llevó a cabo la mayor parte de su carrera deportiva en el Espanyol. Allí, entre Sarriá y Montjüic, se hizo un nombre y llegó a ser capitán. Así levantó la Copa del Rey del año 2000, justo cuando se conmemoraba el centenario de la entidad blanquiazul.

Es por eso por lo que Arteaga tiene el corazón dividido en esta eliminatoria. «Hay unos sentimientos divididos y al mismo tiempo estaré sufriendo y disfrutando. Es la primera vez que ocurre después de tantos años, aunque ya jugué ante el Cádiz CF en Segunda cuando fui traspasado al Espanyol», asegura en los micrófonos de ‘Deportes Cope Cádiz.

Cadista y ‘perico’ a partes iguales, Arteaga no se ‘moja’ a la hora de dar un resultado. «Le pondría una ‘x’, aunque la lógica es un ‘2’. Sin embargo, en el fútbol no hay lógica». Pero, eso sí, apunta: «A doble partido tiene el Espanyol la ventaja, ya que jugará la vuelta en Cornellá. Puede que traigan ahora a los menos habituales y pueda tener el Cádiz CF más opciones de conseguir un buen resultado. Eliminar al Espanyol tiene relevancia para el Cádiz CF».

Del equipo ‘periquito’ destaca el papel del delantero Borja Iglesias y señala que «no ha fichado grandes jugadores, pero sí un gran entrenador y tienen claro lo que quieren. Además están en comunión con la afición». Y apostilla: «Es un equipo de Primera que vive un momento dulce y ahora mismo pelea por el liderato. En Carranza se podrá disfrutar de todo eso este jueves».

También apunta: «El Espanyol tiene mucha gente joven, de la cantera e ilusionada, y ellos querrán darle razones al míster para que cuente con ellos».

Carencia de gol cadista

Sobre el Cádiz CF, al que sigue semana tras semana, Arteaga destaca: «Hay un cambio en los últimos encuentros, aunque sigue la carencia del gol. Eso sí, la actitud que tiene es para ganar y agradar. Es el camino, salir y darlo todo sobre el rectángulo de juego».

Al mismo tiempo puntualiza: «Con Álvaro Cervera ha predominado en el Cádiz CF el sistema defensivo. Esta temporada se arriesga un poco más en ataque, pero predomina mantener la portería a cero».

Y en cuanto a los experiquitos que juegan en el Cádiz CF apostilla: «Sergio Sánchez llega en la parte final de su carrera, pero cuenta con un nivel alto y con mucha experiencia en Primera. Asimismo, Álex es un pilar y se nota cuando está bien. También está Rober Correa».

Exjugador también de Rayo Vallecano y Chiclana, Arteaga lamenta no haber podido retirarse en el Cádiz CF. «Me quedé con la espina de volver. Fastidia porque venía de Primera y me hubiese gustado estar en el equipo en el que crecí. Dolió porque pude dar buenos años de fútbol en el Cádiz CF», finaliza.