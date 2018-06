Lucas Bijker abre la puerta de salida

Es clave en toda pretemporada. Antes de entrar, dejen salir. El Cádiz CF debe aligerar su plantilla para hacer caja (la tesorería del club no está boyante), o al menos ahorrarse algo de pasta, y luego acometer el fichaje del próximo curso Juan Carlos Cordero avanzaba que no continuaría ninguno de estos futbolistas que terminan contrato: Barral, Abdullah y Sankaré, además de que no seguirán los cedidos Eugeni, Villanueva, Jona y Rubén Yáñez.

Pero no serán los únicos en abandonar la disciplina cadista. El plantel está en plena reconversión y ahora toca colocar a los jugadores con los que no se cuenta o que son jugosos en el mercado para obtener dividendos. Estos dos requisitos los cumple Lucas Bijker, el lateral brasileño-holandés que fichó el pasado verano y no ha terminado de cumplir las expectativas. Además, con Brian Oliván en esa posición (al que se firmó por medio millón de euros), lo más lógico era buscarle una salida.

Y lo más probable es que se marche a Bélgica. Los medios de comunicación de los países bajos lo sitúan en la órbita del KV Mechelen, de Segunda División belga pero un histórico del país. Incluso se afirma que se ha despedido de sus compañeros en el Cádiz CF y que su salida ya es un hecho, a falta de confirmación oficial. El club amarillo ingresaría dinero por su traspaso, así que la jugada le sale maestra.

Lucas ha disputado esta temporada 25 partidos con el equipo amarillo, 22 de Liga y tres de Copa del Rey. Generó muy buenas sensaciones en pretemporada pero el problema de los laterales, provocado en parte por el bajo rendimiento y en otra parte por la falta de confianza de Cervera, ha afectado muchísimo a su situación. Tenía un perfil ofensivo, y se le notaban las carencias en defensa, especialmente en los centros laterales y en la marca a su par, y eso es clave en la filosofía del técnico cadista. Las dudas le impedían desarrollar su juego, así que queda la incógnita de saber cuál es su verdadero potencial.