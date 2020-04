Los merecimientos de un Cádiz CF que aboga por la justicia del balón

El fútbol está muy dividido y dando un espectáculo indigno de la situación que vive España y el propio mundo. Consternados y preocupados por la situación sanitaria, es difícilmente explicable como los que dirigen este deporte no llegan a ponerse de acuerdo ni en panoramas tan extremos como el actual.

Dando por hecho que quedan muchos dimes y diretes entre los entes fundamentales del fútbol, (Liga, Federación y sindicato de jugadores) las posturas en los clubes, futbolistas y entrenadores están a la orden del día.

Cada uno arrima el ascua a su sardina, como se suele decir. Cada uno muestra un punto de vista sobre qué debe pasar en los próximos meses. Un mismo día se puede escuchar en tono de indignación al entrenador del Extremadura, Manuel Mosquera, y al mismo tiempo ver como el jugador del Real Betis Sergio Canales pone mesura en todo este asunto.

El primero aboga porque todo se acabe y no se vuelva a jugar al menos hasta septiembre. Pero, ¿continuar La Liga? Ni mucho menos, dar por finiquitada esta temporada como si no hubiera existido y empezar la siguiente sin haber acabado la actual. Y ojo, el que piense que Mosquera lo dice porque su equipo está en descenso y de acabar la temporada podría lograr la permanencia por la divina providencia se equivoca: “Quien diga eso es que no me conoce”.

El otro, Canales, reflexiona y dice abiertamente que “si los jugadores nos tenemos que quedar sin vacaciones por volver a jugar lo haremos sin problemas”. Dos posturas totalmente opuestas, a la par que respetables, solo faltaría.

La Liga y la Federación, a pesar de que se están tirando los trastos en la cabeza, están de acuerdo en lo más importante, acabar la temporada cuando sea y cuando el Gobierno lo diga. Punto, nada más.

Por su parte, los clubes, en su mayoría, se alinean con la postura de la patronal de Javier Tebas, asustados y preocupados por las pérdidas económicas. ‘Poderoso caballero es Don Dinero. Aunque algunos seguramente también estén deseando cumplir con los deseos del entrenador del Extremadura.

El Cádiz CF quiere subir jugando

Y el Cádiz CF, ¿qué dice? De puertas para afuera y para dentro, la postura de la entidad cadista es volver a jugar, cuando sea y cuando las autoridades lo permitan. No hay mayor discusión que esa. El club se alinea con La Liga y entiende que lo mejor es que el fútbol regrese cuando la seguridad esté permitida. Por los jugadores, los clubes y por los aficionados, porque una vuelta del fútbol será un primer síntoma de normalidad social.

La postura fácil del conjunto presidido por Manolo Vizcaíno sería abogar por acabar la temporada y conseguir un ascenso sin terminar. Se han jugado 31 de 42 partidos, el 75% de la temporada, y el Cádiz CF ha estado en ascenso directo prácticamente toda la campaña hasta el momento. ¿Merece el Cádiz CF subir? Los números, el juego, los resultados y la clasificación responden con un sí rotundo.

Y ese sería el razonamiento fácil de un club que, sin embargo, quiere y aboga porque se juegue lo que queda y porque los merecimientos que dicen los resultados y la clasificación se finiquiten en el campo. Esa es la justicia por la que el Cádiz CF se postula.

La entidad tendría motivos de sobra para luchar por el ascenso sin jugar pero la realidad es otra. Si se puede acabar la temporada, habrá que acabarla, y en el club están manos a la obra para que así sea, sin dar pelotazos y buscando que sea el balón el que decida los ascensos y los descensos.