Las redes presionarán a Vizcaíno este viernes

Álvaro Cervera es un dios en Carranza, pero en internet ya es el no va más. Los resultados no hacen más que dar la razón a su método y, hoy por hoy, está el escudo y después él. Por eso mismo, desde buena parte de la afición no se entiende que aún el entrenador del líder absoluto de la clasificación no esté renovado.

La pelota está sobre el tejado del presidente Manuel Vizcaíno, que si la llamada a las masas que se está haciendo desde la distintas redes sociales surge efecto le pitarán los oídos este viernes en el palco de autoridades ya que la finalidad una iniciativa promovida por internet es pedir a gritos la renovación del entrenador cadista.

Bajo un dibujo de unas gafas, el lema es claro: ‘Un Cádiz de récord, merece un entrenador de récord. Porque lo que queremos en nuestro equipo, el viernes tod@s a una CERVERA RENOVACIÓN. Comparte’.

Todo apunta que la brillante trayectoria del equipo, de seguir este tema en auge, se verá empañada por una discusión que está por ver a dónde conduce. Y es que tanto por una parte (el club) como por otra (el entrenador) parece claro que el asunto de la renovación no tiene porque tomarse con las urgencias que la afición considera.

Sin duda, las palabras del director deportivo Óscar Arias no han hecho más que añadir más leña al fuego de una hoguera donde andan metidos prácticamente todos los estamentos del club.