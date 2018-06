La web del Cádiz CF retira los nombres de siete jugadores que no seguirán

No se ha hecho esperar. A la rueda de prensa que el director deportivo del Cádiz CF Juan Carlos Cordero ha dado a comienzos de semana a modo de análisis de la temporada le ha seguido un movimiento radical de la web oficial del Cádiz CF.

No es que la página oficial haya enviado un comunicado o haya publicado, al más puro estilo Julio Fernández Peguero, la lista de los jugadores que no seguirán. Nada de eso, sin embargo, la web ha retirado los caretos de los jugadores que el pasado miércoles Cordero aseguraba que, al no contar con contrato, no permanecerán en la entidad cadista.

En total son siete futbolistas los que ya no se pueden ver en la sección de la primera plantilla del Cádiz CF.

El primero que ha desaparecido es el meta Rubén Yáñez, que tras su cumplir su cesión regresará al Getafe. El meta que ha jugado en Copa del Rey deja. momentáneamente, el puesto de portero suplente al arquero del Cádiz CF B, David Gil.

En defensa, otro que cumple cesión es Mikel Villanueva, que regresa con más pena que gloria al Málaga, club que la temporada próxima será rival del Cádiz CF en Segunda. Tampoco aparece Sankaré, que se ha pasado su segundo año de contrato lesionado y tendrá que buscar la vida en otro club.

Asimismo, ni Abdullah, que cumple su segundo y definitivo año de contrato, ni Eugeni, que acaba su cesión, también han desaparecido de la lista de centrocampistas.

Por último, David Barral, que se ha quedado a un partido de renovar, y Jona, que cumple su contrato de cesión, también dejan de pertenecer a la entidad cadista.

No aparecen, sin embargo, los jugadores que en teoría deben regresar de sus cesiones en Toledo y Córdoba, respectivamente, el lateral Tomás y el delantero Eneko.

Por supuesto, ninguno de los jugadores que tienen contrato en vigor tiene asegurada un dorsal el año que viene, si bien sí que se puede intuir quienes son los jugadores que tendrán que dejar sitio dado lo poco que han jugado este año.