Kecojevic y Karim, novedades en la lista de 18 para viajar a Córdoba

Ivan Kecojevic y Karim Azamoum son las dos novedades del Cádiz CF en la lista de 18 convocados de cara al encuentro de este domingo en el Estadio Nuevo Arcángel de Córdoba. Ambos relevarán en la lista a Edu Ramos y Perea, que abandonan la lista tras el partido ante el Reus.

La baja de Edu Ramos era esperada porque el pivote malagueño, a pesar de que se marchó legalmente traspasado al Cádiz CF, sólo podría jugar este partido ante su antiguo equipo si el conjunto amarillo abonara una cantidad algo inferior a los cien mil euros a la entidad blanquiverde. En cambio, Edu Ramos sí podría jugar en el partido de vuelta en el Ramón de Carranza, ya que el Cádiz CF no tendría que hacer frente a ningún pago si desea alinear en algún momento del partido al centrocampista malagueño.

De esta manera, el entrenador cadista Álvaro Cervera completará la convocatoria de 18 con los siguientes futbolistas: Cifuentes, David Gil, Rober Correa, Marcos Mauro, Sergio Sánchez, Brian, Garrido, José Mari, Álex, Salvi, Agra, Aketxe, Jairo, Manu Vallejo, Lekic y Carrillo, además de Kecojevic y Karim.

Por lo demás, y salvo las ausencias obligadas de los lesionados Servando y Juan Hernández, el entrenador del Cádiz CF dejará fuera por decisión técnica a otros jugadores como David Carmona, Matos, Dani Romera y Mario Barco, que se unen a los ya comentados Edu Ramos y Perea.