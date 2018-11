Jairo: “Nos gusta jugar partidos como el del sábado ante La Palmas”

La recuperación cadista pasa por el buen nivel de jugadores como Jairo Izquierdo. El extremo zurdo amarillo es otro de los jugadores que se encuentran en buen momento físico y eso lo nota el Cádiz.

“El equipo entrena a buen nivel y al final poco a poco me he hecho un hueco en el once titular, somos privilegiados los que estamos jugando porque hay futbolistas muy buenos que se están quedando fuera”, explica el futbolista.

Como jugador de banda, Jairo no olvida lo que le pide Cervera. “No me cuesta defender, creo que mis condiciones se adaptan bien a eso y a lo que me pide el entrenador”.

Canario de nacimiento, concretamente de Tenerife, Jairo vive un partido especial ante el rival histórico del cuadro chicharrero. “Hay que pensar primero en ganar a Las Palmas y poco a poco conseguir los 50 puntos. Lo que vayamos consiguiendo será bueno. Cuando estaba en el filial del Tenerife era algo especial jugar contra Las Palmas. Cuando llega un entrenador nuevo tendrá otras ideas pero el rival querrá hacer su juego. Tienen un gran equipo”.

Lo que queda claro es que el encuentro ante conjunto canario es de los duelos más atractivos de la temporada. “Partidos contra uno de los equipos más importantes de la categoría son de los que muchos queremos jugar. Cuando el rival tiene el balón te puede hacer daño y eso es lo que tenemos que parar“, explica.