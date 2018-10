Garrido: «Estamos a muerte con Cervera, me da pena que se discuta su labor»

Vuelve Garrido y con él el cadismo pone las esperanzas en que vuelva la solidez a un equipo carente de ella en las últimas semanas. El vasco lamenta la lesión que le ha apartado del equipo aunque ya está listo para volver al verde.

“Desde que me lesioné han sido momentos muy duros pero ya estoy viendo la luz. Fui convocado el otro día, a ver si el míster puede contar conmigo ya para este partido. Se ha extendido demasiado, era un dolor insoportable. He jugado aquí con mil dolores pero éste era duro, tenía que parar. Ya estoy bien, ha sido largo pero estoy bien ya. Yo me veo al 100 %”, afirma.

El centrocampista vasco no obvia los problemas del equipo. “Tratamos de buscar que el equipo se parezca a lo del año pasado y el anterior, que es con el que se ganan los partidos. El entrenador nos ha enseñado a ganar partidos. Hay que sacar los partidos adelante y conseguir el bloque y la intensidad. Todavía es pronto para hablar de presión. Llevamos siete partidos, esto acaba de empezar, esto da mil vueltas. Hay que estar tranquilos, confiar en el equipo, en el míster, que ha demostrado que sabe hacer las cosas. Los resultados van a llegar”.

Garrido le da un capotazo importante a su entrenador. El vasco confía en revertir la situación a la par que se apena por las críticas contra el técnico. “Me da pena que se discuta al entrenador porque lo que ha vivido el Cádiz con Cervera es bonito. Hay que tener paciencia. No todos los años son buenos, este año hemos empezado más espesos pero poco a poco vamos a ir mejorando y recuperando el equipo que éramos. Hay que confiar. Todos estamos a muerte con el entrenador”.

“Ganar como sea”

El jugador da algunas claves para la recuperación. “Corriendo, exigiéndonos, siendo intensos. Hemos sido un equipo muy difícil de ganar, la gente lo ha visto que así es la forma. Vamos a conseguirlo trabajando”. Lo que tiene claro el jugador es que hay que volver a sumar tres puntos. “Ganar siempre, como sea, aunque Cifuentes tenga que parar ocho penaltis. Lo que importa es ganar, firmo ganarlos como sea, con mal juego o buen juego pero ganar”.

Ve incluso lógico que alguno de los recién llegados todavía no se haya adaptado totalmente a lo que desea el técnico. “Cervera te exige desde el principio. Hay equipos en el que cuesta la adaptación con tantos jugadores nuevos”.

A la afición, el jugador anima a que anime, nunca mejor dicho. “Esta temporada es otra, la gente tiene que estar tranquila, animar, y que la gente vea que el Cádiz tiene una gran afición. Vamos a intentar ganar los partidos y estar lo más arriba posible. Lógicamente el objetivo es los 50 puntos. Que confíen, que vamos a darlo todo”.