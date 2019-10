¿Qué día tiene el abonado del Cádiz CF para hacerse con su entrada para España-Malta?

El once de España que consiguió el pase a la Euro'2020

El gol de Rodri en los últimos compases del encuentro ante Suecia del pasado martes no ha permitido que fuese el estadio Carranza donde se certificase el pase matemático de la Selección Española a la fase final de la Eurocopa. No obstante, la búsqueda del primer puesto del grupo no le resta importancia a un duelo que se jugará en Cádiz con todos los alicientes.

El encuentro se jugará el viernes 15 de noviembre a las 20.45 horas en el Nuevo Estadio Ramón de Carranza y desde este miércoles, a través de tickets.rfef.es , ya cualquier aficionado puede hacerse con su entrada.

El calendario para la venta de localidades es el siguiente:

Venta on-line a través de tickets.rfef.es (6 entradas máximo por cada compra) Desde el día 16 de octubre a partir de las 11:00 hasta el inicio del partido o agotar existencias. Venta en las taquillas del estadio (4 entradas máximo por compra) Exclusivamente para socios y/o abonados del Cádiz C.F.* Martes 12 de noviembre de 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 o agotar existencias. *Obligatorio presentar carnet o abono en las taquillas del estadio. Para el público en general Los días 13 y 14 de noviembre de 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 o agotar existencias. El 15 de noviembre de 10:00 a comienzo del partido o agotar existencias (horario ininterrumpido)