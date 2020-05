El comodín de Cervera transmite confianza

No es de los indiscutibles pero cuenta. Ha sido y es uno de los jugadores en los que Cervera confía cuando se le rompe algo. Él es el primero en asistir a la llamada urgente de un entrenador que le da igual a quien le traigan y cambiar a quien sea de posición con tal de contar con sus dos hombres de cabecera en el centro del campo. Porque José Mari y Garrido, en condiciones normales, son la pareja de centrocampistas en los que recae la responsabilidad de hacer funcionar el método Cervera, ese por el que el equipo lucha por cuarto año consecutivo por ascender.

Pero detrás de José Mari y Garrido hay trabajo. Mucho. Siempre lo ha habido. Desde el primer día. Eso sí, por el camino se han quedado muchos jugadores prometedores pero que no pudieron hacer frente al muro que suponen el vasco y el roteño. Karim Azamoum fue un año y este le ha tocado a Yann Bodiger. Da igual quien venga, lo que importa es la paciencia. Karim se fue a Elche y Bodiger respeta su suplencia de la misma manera que lo hace Edu Ramos, aunque en el caso del malagueño quedan más opciones por jugar. De hecho, cuando hubo una epidemia de lesiones en el centro de la defensa, Ramos llegó a jugar hasta de central. Porque también esos hombres son importantes para un equipo. El chico de los recados, el que siempre responde, el que sirve para todos, el que pocas veces te da un diez pero el que siempre aprueba. Ese hombre en el Cádiz CF es Edu Ramos, un jugador que de seguir así las cosas tendrá un papel de protagonista importante en esta recta final de Liga en el caso, como está siendo, de que Garrido no llegue al cien por cien.

Precisamente Edu Ramos ha sido este viernes el encargado de cerrar la ronda de comparecencias oficiales una vez se ha terminado el entrenamiento matutino, de los últimos dentro del programa de la fase 3 en donde el cuerpo técnico del Cádiz CF ha seguido activando al equipo líder. El jugador procedente del Córdoba (ay, menudo verano le espera al club del Arcángel…) reconoce abiertamente que la plantilla vuelve a sentirse muy activa: “Teníamos ganas de volver a la normalidad entrenando en grupos”, dice el mediocentro en alusión a los entrenamientos que esta semana han podido ser de hasta catorce jugadores siguiendo el protocolo de seguridad marcado por LaLiga y vigilado por el Gobierno.

Atrás queda todo lo sufrido, ya olvidado, durante el confinamiento. Dos meses encerrados en casa que cada uno lo ha llevado como mejor lo ha podido llevar. Incluso la vuelta al trabajo no fue todo lo placentera que se pudiera imaginar tal y como relata Ramos. “Los primeros días fueron duros por la ausencia de contacto con el balón”.

Eso sí, al igual que Iván Alejo hace pocos días, Edu Ramos ve al equipo muy enchufado y una vez que ha recuperado el tono físico asegura que este paréntesis apenas va a pasar factura. “Después de estas semanas, parece que no ha habido parón. Estamos todos muy preparados y metidos en el partido ante el Rayo”. Un encuentro que lo más probable es que se juegue el lunes 15 de junio en el Ramón de Carranza, todavía…

Sabido es que Edu Ramos es un currante del balón y aunque le importe, le da igual que pueda jugar como titular o no debido a las molestias que arrastra Garrido. El malagueño curra siempre, haya o no posibilidades de entrar en el once. Además, guarda un profundo respeto por todos los compañeros y no tiene otra que seguir trabajando duro. “Todos trabajamos para estar en el primer once titular. Estamos compitiendo muy bien en los entrenamientos para tener las máximas opciones”, comenta.

Sin duda, será un reencuentro con la competición muy extraño después de este parón debido a la crisis sanitaria que asola en este país. Cada uno podrá tomárselo como mejor le sienta, pero por lo que se ve en el vestuario del Cádiz CF el discurso está muy clarito. “Son once partidos que afrontar jornada a jornada, hay que afrontarlo como una miniliguilla pero comenzando con los tres puntos en el primer partido”.

Obviamente, jugar sin público será un hándicap en Carranza, pero los chicos de Cervera tienen claro que el mejor servicio que pueden hacer a su hinchada es ganar y conseguir el ascenso. Además, se sentirán respaldados porque “la afición nos animará desde casa”, comenta Edu Ramos.

El mediocentro habla de un doble trabajo, personal y colectivo para afrontar el reinicio de la temporada más extraña que se ha echado a la cara a lo largo de toda su carrera deportiva: “Tenemos que estar muy mentalizados para jugar cada tres días. Recuperaremos bien cada jornada y entrenar tanto las piernas como la cabeza”.

Y es que sin duda, este sprint final de campeonato va a ser tan intenso en los campos como en las casas y en los bares. Por desgracia.