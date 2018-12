Hasta cinco jugadores del Cádiz CF podrían salir en enero

La gran dinámica del Cádiz CF ha hecho que una plantilla, que parecía a priori hecha para otras cosas, se haya revalorizado de una manera importante tras sumar seis victorias consecutivas. Cuando hace semanas las críticas y las dudas sobre el rendimiento del equipo eran otras, ahora todo parece que se ve distinto cuando seguramente la realidad es que ni antes el equipo era tan malo, ni ahora hay que lanzar las campanas al vuelo.

El propio Álvaro Cervera lo hizo en su día y lo repite cada vez que puede, recordando precisamente esa máxima de que su equipo no es para estar nueve jornadas sin ganar, pero tampoco para pelear de tú a tú un ascenso contra equipos como Málaga o Deportivo, por ejemplo.

Con todo, hay jugadores que no están encontrando su sitio en lo que va de temporada. Algunos de ellos desde la pasada campaña en la que prometían ser importantes pero que, por unas cosas u otras, no consiguieron finalmente ser titulares indiscutibles.

Es el caso de Alberto Perea. El manchego, siempre afectado por problemas físicos, fue clave en algunos encuentros la pasada campaña y en esta ha tenido oportunidades pero no ha terminado de ser importante. El jugador no está teniendo minutos y su forma de jugar además no encaja en el estilo de Álvaro Cervera. El futbolista tiene papeletas para abandonar el equipo.

Otro de los señalado es Karim. Aunque el francés ha ofrecido cosas interesantes, el ‘overbooking’ en el centro del campo del Cádiz CF le han hecho convertirse en el quinto centrocampista jugando sobre todo la Copa del Rey. El futbolista quiere minutos y podría salir en en enero.

Los otros jugadores abocados a abandonar la nave amarilla son tres de los cuatro delanteros de la plantilla. Mario Barco, Dani Romera y Carrillo no están teniendo la confianza del entrenador y tampoco verían mal una salida. Barco comenzó jugando pero no ha llegado a macar, situación similar a la de un José Ángel Carrillo que sí está teniendo algo más de minutos pero a la sombra de Lekic.

El caso de Dani Romera es del de un futbolista que cuando mejor estaba le llegó una lesión. Es el único ariete distinto en la plantilla pero también le cuesta encajar en el estilo de Cervera. El Almería, al igual que el pasado verano, sigue interesado en su vuelta a casa.

Posibles llegadas

Si finalmente salen los cinco jugadores mencionados, el Cádiz CF quiere reforzarse al menos en tres posiciones; delantera, banda y defensa. Con solo Lekic como delantero centro, si salen Carrillo, Romera y Barco, la dirección deportiva de Óscar Arias busca un nueve con gol en el mercado invernal, cosa complicada pero no imposible.

Asimismo, otra de las preferencias de Cervera es encontrar un jugador de banda y un central. En el caso de este último haría que el Cádiz CF tuviera cinco zagueros en plantilla, aunque cuatro en la práctica ya que aún no se sabe cuando podrá volver a jugar Servando, cuya recuperación avanza poco a poco.

La idea de la dirección deportiva es completar una plantilla más competitiva de la que actualmente hoy, teniendo en cuenta que hay un buen grupo de jugadores que está completando una segunda parte de la primera vuelta brillante, y cuyo rendimiento ha subido de manera exponencial.