Cervera: “Yo no me iré nunca del Cádiz CF, queda mucho por hacer”

Tajante, muy tajante y con la firmeza que quizás no tuvo el pasado martes tras el desastre ante el Extremadura. Álvaro Cervera era cuestionado, como no podía ser menos tras las dudas dejadas en la última rueda de prensa, por su futuro y en esta ocasión el técnico si se mostraba con firmeza en su respuesta.

“Yo solo dije que no sabía el otro día, no dije en ningún momento ni que sí ni que no. Yo no me iré nunca del Cádiz, yo estoy en el sitio que quiero estar y estoy muy contento y quedan muchas cosas por hacer”, apunta el entrenador amarillo.

El técnico incluso relata las cosas que hay aún le faltan por hacer en la entidad amarilla. “Entrenar al Cádiz siempre es bonito. Me gustaría afianzar al equipo, hacerlo jugar mejor, hacerlo llegar más fuerte al final y este equipo tiene que ascender a Primera División. Hemos estado peleando por subir en los últimos años. En esta dinámica un año te toca seguro y ascendemos”, asevera.

Sobre qué piensa Manolo Vizcaíno sobre su continuidad, Cervera deja caer que la pelota está en el tejado del presidente. “El presidente piensa más como jefe de la institución. El tener contrato un entrenador no supone nada. En un club de fútbol los contratos están para cumplirse pero también se pueden romper por parte del club. Por mi parte yo voy a continuar pero si me preguntan si voy a continuar no lo sé. A principio de año el objetivo es el que hemos cumplido”, concluye.