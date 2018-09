Cervera: “No me gusta lo que veo, está muy lejos de lo que quiero”

“Estoy muy preocupado”. La frase de Álvaro Cervera refleja el análisis y las sensaciones del entrenador cadista tras el mal partido, la mala imagen y el resultado cosechado frente al Alcorcón.

El técnico amarillo no se mordía la lengua y reconocía que “estos partidos no hay que olvidarlos porque sino puede volver a pasar. La primera parte es de lo peor que yo recuerdo como entrenador del Cádiz. En la segunda hemos igualado al rival para que no pasara lo de la primera mitad. Hemos tenido algo de empuje pero no hemos estado en el partido”.

Sobre la causas, Cervera apunta que “hay muchas. Tenemos que intentar que el equipo haga lo que yo quiero hacer. Nos equivocamos cuando queremos jugar otra cosa y se ve claramente. Somos un equipo que no concede ocasiones. El primer gol es una pérdida de balón por dentro. Si queremos jugar a eso porque el otro día jugamos muy bien pues nos pasa esto”.

Y es que la forma de jugar ante el Albacete parece que se ha trasladado a un partido en el que el Cádiz no ha sabido disputar. “No hay ninguna orden de jugar por dentro. Soy de los que opina que jugar así a la larga nos va a salir mal porque jugamos con dos extremos muy abiertos”.

Lo que tiene claro el entrenador es que la situación debe cambiar cuanto antes. “Me preocupa mucho lo que he visto, está muy lejos de lo que yo quiero. No me gusta, estamos recibiendo muchas ocasiones de gol y tenemos que ser un equipo más solido”.

Sobre los problemas defensivos, Cervera explica que “quizás queremos dar un puntito más hacía delante y cuando lo das desguarneces a la defensa y puedes tener problemas. No somos tan buenos atrás porque queremos tener más el balón y jugar en zonas donde no debemos dar algunos pases y sobre todo perderla”.

Otro los problemas encima de la mesa del entrenador es la falta de puntería de los arietes, sobre todo de algunos. ¿Le pedirá otro a Óscar Arias? “En el momento en el que tienes cuatro delanteros no debe ser un problema. El ‘nueve’ no está solo para meter goles, el jugador tiene que hacer más cosas”, concluye.