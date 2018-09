Cervera: “Me gusta el resultado, el partido no”

Ganar fue lo que mejor le sucedió al Cádiz en Tenerife porque el partido en sí no fue para tirar cohetes. Álvaro Cervera plasmaba la misma idea tras el partido destacando que su equipo no fue mejor que el Tenerife y que ganó por esa pizca de suerte en los metros finales.

“Hemos tenido suerte de ponernos por delante muy pronto en el primer lanzamiento a gol. El rival ha sido superior en la primera parte, ha merecido empatar. Hemos concedido ocasiones de gol que es algo que nos viene pasando en las últimas semanas”, explicaba el entrenador.

Cervera destacaba la reacción en la segunda parte. “Tras el descanso el partido ha sido más igualado aunque parecía que nos podían empatar. Y luego en una jugada fruto del talento y la imaginación hemos ganado. No sé si es justa la victoria pero ellos han hecho méritos para marcar algún gol más”.

El entrenador cadista explicaba unos cambios que hicieron mejorar al Cádiz en la segunda mitad. “Mejoramos un poco en la segunda parte. Los cambios en defensa te ayudan a atacar mejor y en ataque a defender mejor. Aunque los cambios nos han ayudado, la dinámica no era la misma pero era parecida porque los rechaces eran para el rival. Me gusta el resultado pero el partido de mi equipo no me ha gustado”.

Cuestionado por el talento de Manu Vallejo, salvador del equipo, Cervera recordaba que “es un chico que hasta ahora solo había jugado en Tercera y lo estamos ayudando para que sea un gran jugador. Queremos que sea un gran activo del Cádiz sin meterle presión”.