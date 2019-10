Cervera: “La sensación es que tenemos algo más que en otras temporadas”

Casi sin tiempo para el descanso, Álvaro Cervera prepara el exigente choque de este miércoles ante el cuarto clasificado. Una Sociedad Deportiva Huesca que se presenta como uno de los equipos más poderosos de la categoría.

El entrenador cadista habla de su homólogo en el banquillo rival y la capacidad del cuadro de Aragón. “Conozco a Michel de su etapa en el Rayo Vallecano. Le da mucho valor a lo que hacemos aunque sea diferente a lo que hace él. La portería a cero es importante y el Huesca es un equipo que maneja el balón en lugares donde nosotros no lo hacemos. Es un equipo que va a en función del balón”.

Cervera compara al Huesca con el Girona. “El partido que ganaron en Extremadura lo pasaron mal. Han ganado varios partidos por la mínima. Es un equipo que propone fútbol y que los resultados le van bien. Es un equipo muy parecido al Girona. Ambos vienen de Primera División con jugadores muy buenos y equipos muy peligrosos”.

Mirando a su equipo, el técnico cadista reconoce que hará varios cambios en el once titular aunque parece que menos que los que hubo en Alcorcón en un partido similar.

“Quiero refrescar al equipo, los cambios son buenos. Hay que mirar partidos como el de Alcorcón aunque creo que en ese equipo se miraron muchos los cambios cuando la primera parte es muy parecida a la de Almería. La experiencia no fue buena y a lo mejor no hay que hacer tantos cambios pero sigo pensando que no es bueno mantener el mismo equipo durante tres partidos en siete días. Es algo que me lo dicen los que sabes y además creo que teniendo un vestuario profundo es bueno hacer cambios”, asegura.

Asimismo, el míster cadista insiste en renovar al equipo por la propia salud del vestuario. “Si me aseguraran que van a estar estar en condiciones mañana y el domingo jugarían los mismos pero nadie me asegura eso. Como nadie me asegura eso hay que mirar la posibilidad de hacer cambios pero siempre es bueno hacer cambios cuando tienes dos jugadores por puesto”.

“Hay que disfrutar el momento”

Los amarillos afrontan el choque ante el Huesca tras hacer un gran encuentro en Almería. Un partido que refleja el estilo de Cervera a la perfección. “El partido en Almería tiene connotaciones para pensar que es un muy buen partido. Conseguimos que ellos no tuvieran nada claro lo que tenían que hacer. Lo teníamos muy pensado por nuestra parte y con nuestras armas hacemos cosas. Somos mejores con y sin balón. Es un partido muy completo por todo lo que rodeaba el partido”.

Un triunfo para aumentar más la autoestima que la euforia. “Tenemos una plantilla buena pero es verdad que en el fútbol hay que aprovechar los momentos. Tenemos que disfrutar los momentos, sabemos que no hemos hecho nada pero hay que disfrutarlo y sonreír”.

Cuestionado por jugadores como Luismi Quezada. “Vino con unas molestias y fuera de forma. Desde hace diez días ya es otro, ya está en el ritmo y en cualquier momento puede entrar”.

Y sobre jugadores como Espino, Cervera apunta que “es un jugador peculiar. Muy feliz, lo pasó mal al principio pero ya está bien. Es una alegría que marque goles”, concluye.