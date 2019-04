Cervera: “El equipo no se parece en nada a lo que hemos construido”

Las palabras de Álvaro Cervera no diferían mucho de las explicaciones dadas en los últimos partidos, casualmente también en Carranza.

El entrenador volvía a reincidir en el discurso evidente de la identidad perdida y las señas de un Cádiz lejos de su mejor versión.

“Han existido dos partes distintas, una en la que el Zaragoza ha sido infínitamente mejor que nosotros y en otra en la que nos la jugamos a cara y cruz y hacemos cosas bien. Le quitamos la pelota al rival y lo ponemos en apuros. No me gustan estos partidos porque lo normal es que cuando recibes tres goles pierdas. El equipo no se parece en nada a lo que nosotros hemos construido en los últimos tiempos”, apostillaba Cervera.

El técnico hacía hincapié en la fragilidad defensiva de los suyos para intentar explicar el porqué de la mala dinámica. “No hemos ganado porque nos hayan metido tres goles. Cuando defendemos bien atacamos también bien. En la segunda parte hemos dicho que íbamos a defender más juntos pero no podíamos defender como en la primera parte. Hemos estado muy mal en la primera parte sin balón porque hemos tenido incluso algunas ocasiones. No hemos estado mal en ataque pero cuando no la teníamos el rival hacía lo que quería. Lo que yo me he matado trabajando con este equipo y que no ha salido”.

Cervera insistía en los problemas del juego cadista. “Somos un equipo que cuando el rival quiere que defendamos donde quiere no somos buenos. Cuando nos juntamos aunque sea atrás ahí resulta que el rival tiene más problemas y en ataque somos mejores”.

“No me puedo agarrar a la media hora del final. Hemos perdido la identidad del equipo”, concluía.