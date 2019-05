Carranza, el talón de aquiles del Cádiz CF en sus opciones de jugar play off de ascenso

Restan tres jornadas para finalizar la liga y el Cádiz CF continúa enganchado a la zona noble. Desde la sexta posición de la tabla, sus posibilidades de disputar los play off siguen intactos, aunque no cabe duda de que sus opciones habrían aumentado si no hubiese dejado escapar hasta 23 puntos de Carranza de los 60 que han estado en juego. Bien es cierto que sólo un equipo ha sido capaz de vencer en el feudo amarillo –el sorprendente Alcorconazo, 0-2, en la mejor etapa del cuadro madrileño que llegó a liderar la tabla– aunque también hay que destacar que acabaron empatando diez partidos hasta el momento. Desde el arranque liguero, ya han pasado por el estadio gaditano casi todos los rivales –sólo queda el Extremadura por visitarlo–, por lo que se puede hacer balance de la trayectoria cadista en esta temporada 2018/19.

El equipo de Álvaro Cervera se ha mostrado sólido ante algún rival directo como ante el Dépor, al que le endosó un contundente 3-0, y frente al Albacete (1-0), mientras que tampoco se puede considerar un pinchazo haber firmado tablas frente a Granada (0-0), Mallorca (1-1), Málaga (1-1) y Osasuna (0-0). En este grupo también podrían tener cabida los dos conjuntos asturianos, Sporting y Oviedo que igualmente lograron puntuar en Carranza, y están situados en la zona media de la clasificación, aunque el conjunto carbayón sigue con opciones de luchar por la sexta posición que ocupa el equipo de Cervera.

Sin embargo, el talón de aquiles de la escuadra cadista ha llegado precisamente frente a rivales que están situados en la zona baja de la clasificación, cuando restan tres jornadas para finalizar la competición. Concretamente, los pinchazos llegaron frente al Nástic (1-1 con el penúltimo), Lugo (otro empate a uno frente al clasificado en la posición 17), Córdoba (1-1, frente al antepenúltimo y ya descendido) y Zaragoza (3-3, ante el conjunto aragonés que una vez que ya estaba fuera de peligro). En total ocho puntos más podría sumar el casillero cadista si hubiese sido capaz de solventar estos cuatro encuentros en los que además comenzó adelantándose en el marcador para luego dejarse empatar. Lo hizo contra el cuadro catalán con un tanto de Álex Fernández de penalti. Contra el Lugo consiguió igualar la contienda a los pocos minutos de adelantarse el cuadro gallero gracias al tanto de Manu Vallejo.

El duelo ante el Córdoba supuso una nueva decepción para la parroquia cadista, pues al gol de Quintanilla en propia puerta le siguió el empate a los cinco minutos. Finalmente, en un partido totalmente alocado, llegó el empate ante el Zaragoza, que fue llevando la iniciativa en el marcador durante casi todo el partido, gracias al tanto de Ager Akexte en la prolongación.

Cádiz CF, frente a la solidez rival

Frente a estos números del Cádiz CF, que comparte precisamente con el tercer clasificado Albacete, sus otros rivales directos en la zona alta son mucho más sólidos especialmente en los casos de Osasuna y Mallorca, que han sumado 53 y 48 puntos, respectivamente como local frente a los 37 del conjunto cadista. Le sigue el Granada con 41, mientras que Málaga (34), Dépor (32) y Oviedo (36) tienen peores números