Cádiz CF-Real Oviedo (Previa) Ya están todos los que son

Cádiz 0 Real Oviedo 0 Cifuentes; Rober Correa, Marcos Mauro, Servando, Matos; José Mari, Álex, Aketxe; Salvi, Manu Vallejo y Mario Barco. Alfonso Herrero; Johannesson, Carlos Hernández, Christian Fernández, Mossa; Boateng, Tejera, Javi Muñoz; Saúl Berjón, Yoel Bárcenas y Toché. Dámaso Arcediano Monescillo, comité castellano-manchego. Encuentro correspondiente a la tercera jornada de LaLiga 123. El partido será televisado en directo y en abierto por Gol TV. Ramón de Carranza.

El balón y sólo el balón. Nada más. De eso es hora de estar ya pendientes. El cronómetro de los fichajes llegó este viernes a su fin al filo de la medianoche y desde ahora únicamente habrá que mirar al del colegiado, a los 90 minutos. Al menos hasta el mes de enero.

El frenético mercado de fichajes concluyó y lo hizo con un día lleno de operaciones en la entidad cadista. Llegó el delantero Lekic y completó una plantilla a la que esta semana se incorporaron el extremo Jairo Izquierdo y el mediocentro Edu Ramos. Eso sí, también hizo las maletas el lateral Carpio. Él tomó una puerta de salida, tras llegar a un acuerdo con el club, que días antes habían cogido Álvaro García, Eneko Jauregui y Nico Hidalgo.

Otros que podían salir, como son los casos de Brian, Dani Romera y Carrillo, al final se quedaron. Eso sí, con Cervera poniéndole las pilas al barcelonés, con el que en principio no cuenta.

En definitiva, son todos los que están y están todos los que son. Ellos, con Álvaro Cervera al mando, tendrán que cumplir los objetivos y eso empieza por mantener la buena racha del arranque liguero ante el Real Oviedo, una antigua ‘bestia negra’ del Cádiz CF que ya fue derrotada la temporada pasada en el Ramón de Carranza. Y con remontada incluida.

El partido de este sábado (19.00 horas) no tiene nada que ver con el de hace apenas unos meses. Ni con el que hizo que los carbayones subieron a Segunda en la Tacita de Plata en 2015. Ahí comenzó una rivalidad que no cesa. Tanto ha llovido que ni Álvaro Cervera estaba en el banquillo amarillo. Un claro ejemplo de la velocidad con la que suceden los acontecimientos en el mundo del fútbol.

Para esta tarde Cervera ha decidido convocar a todos sus jugadores disponibles. La razón es lógica, pues hasta última hora no sabía con quién podía contar y con quién no. Lo que sí estaba claro es que Kecojevic, goleador en Los Pajaritos, se perderá el encuentro por su partido de sanción tras ser expulsado en Soria con tarjeta roja directa.

Tampoco estarán los lesionados Garrido y Jairo Izquierdo. El mediocentro vasco tiene que estar entre dos y tres semanas más recuperándose de los problemas físicos de final de la temporada pasada, los mismos que le han impedido debutar en este ejercicio. Asimismo, el extremo canario ha llegado con una lesión muscular y tendrá que estar mes y medio en el dique seco.

Además, y conociendo a Cervera, los recién llegados Edu Ramos y Dejan Lekic no tienen opciones de debutar al no adquirir aún sus conceptos. De hecho, el delantero serbio se convirtió ayer en nuevo jugador del Cádiz CF.

Con estos condicionantes, el once podría ser similar al puesto en liza en Soria. Sólo la presencia del capitán Servando por el sancionado Kecojevic modificaría la alineación en la que Cifuentes, Rober Correa, Marcos Mauro, Matos, José Mari, Álex, Aketxe, Salvi, Manu Vallejo y Mario Barco seguirían.

Eso sí, con importantes recambios en el banquillo porque Alberto Perea (ídolo la temporada pasada ante los ovetenses) regresa a la convocatoria tras ser baja ante el Numancia y ni tan siquiera debutar ante el Almería. Junto a él, Karim (si entra en el once desplazaría a Aketxe a la banda y a Álex a la mediapunta), Juan Hernández, Agra o Carrillo, entre otros.

Un contrincante con pólvora

Con renovadas ilusiones llega también un Real Oviedo que cuenta con los mismos puntos que el Cádiz CF. Es decir, cuatro. Cuatro que pudieron ser más si la efectividad hubiese sido otra en el estreno ante el Extremadura, algo que si tuvieron la semana pasada en el Nuevo Arcángel ante el Córdoba.

A esta cita se presentan los carbayones comandados un año más por Anquela, pero con las bajas obligadas de Carlos Martínez y Ramón Folch por lesión. Tampoco estará el mexicano Oswaldo Alanís, reciente fichaje de los ovetenses.

De esta manera, un once podría estar formado por Alfonso Herrero en la meta; Johannesson, Carlos Hernández, Christian Fernández y Mossa en la retaguardia; Boateng, Tejera y Javi Muñoz en el centro del campo; y una delantera temible con Saúl Berjón y Yoel Bárcenas (el panameño fue el mejor jugador de la segunda jornada de LaLiga 123) escoltando a Toché. Sin perder de vista un banquillo con Forlín, Aarón Ñíguez, Ibra y el ‘killer’ Joselu.

Ahora sí. El balón se convierte en el único y merecido protagonista.