Brian y ‘Choco’, caminos a la inversa

La autopista Carranza-Montilivi parece estar concurrida en las últimas horas. Por una parte, la llegada de ‘Choco’ Lozano al Cádiz CF está prácticamente lista. Por el otro lado, Brian Oliván apunta cada vez con más fuerza al Girona. A fin de cuentas, cambio de cromos entre dos equipos de la categoría de plata.

La llegada de ‘Choco’ Lozano al Cádiz CF puede ser cuestión de horas, minutos e incluso segundos. Y es que todos los pasos se están dando para que así sea. De hecho, no está descartado que el delantero pueda ver en directo la cita liguera entre el Cádiz CF y el Extremadura UD este domingo por la noche desde el estadio gaditano. ‘Choco’ Lozano llegará cedido por el Girona, aunque con una opción de compra obligatoria al término del curso.

Por una parte, el Girona, su club, sigue fortaleciendo una línea de ataque en la que el ex de Tenerife y Barça B parece no tener sitio. No hay más que mirar que el club de Montilivi ha renovado a su ‘killer’ Stuani, ha fichado a Marc Gual y en los últimos días ha confirmado la contratación de Jonathan Soriano. Sin lugar a dudas, una delantera de campanillas en la categoría de plata. Este último, que en el mes de septiembre cumplirá 34 años de edad, llega libre al Girona. Lo hace por una temporada con opción a otra más, después de desvincularse recientemente del Al Hilal, su último club.

A todo esto se suma que el Cádiz CF ha liberado una de sus fichas al anunciar la marcha de Dejan Lekic, uno de sus delanteros. Por lo tanto, todo marcha sobre ruedas.

Cesión con opción a compra al final de la temporada

Brian Oliván tomará el camino a la inversa. Desde el Ramón de Carranza hasta Montilivi. De sur a norte. De esta manera, el lateral izquierdo catalán, del que el entrenador Álvaro Cervera ya ha dicho por activa y por pasiva que no entra en sus planes, al fin encuentra acomodo lejos de La Tacita de Plata. Eso sí, en la misma categoría.

Los rumores sobre la marcha de Brian del Cádiz CF no eran una novedad, ya que han estado a la orden del día cada vez que se ha abierto un periodo de fichajes. Sin embargo, el lateral izquierdo catalán seguía en el Cádiz CF pese a no entrar en los planes de su entrenador Álvaro Cervera. En este sentido, el presidente cadista Manuel Vizcaíno puntualizaba: «No vamos a regalar a Brian por dos motivos. El primero es porque sería una insensatez y una falta de responsabilidad por mi parte. El segundo porque es un jugador que tiene un valor en el mercado, aunque no vamos a ponerle trabas a su salida».

Brian llegará cedido al Girona, aunque con una opción de compra al final de la presente temporada. Eso sí, se haría oficial este lunes, último día del mercado de fichajes, tras pasar el reconocimiento médico con los norteños.