Aritz López Garai: «El Cádiz CF es un equipo muy reconocible con Álvaro Cervera»

Aritz López Garai vive en Soria su segunda experiencia como entrenador desde que colgara las botas y se pusiera hace un año al frente del Reus. El nuevo técnico del Numancia afronta la temporada con ilusión en un equipo que ya no tiene en su banquillo a Jagoba Arrasate, un clásico de la categoría de plata.

El de Barakaldo dio a conocer este viernes su lista de 18 convocados ante el Cádiz CF y no hizo cambios, algo que no descarta hacer en el once inicial. «Repito la convocatoria porque no merece la pena correr riesgos con jugadores que llevan tanto tiempo parados. A ver si podemos recuperarlos de cara a Lugo. Lo que no sé es si repetiré la misma alineación. No lo descarto pero tampoco lo aseguro. Tengo varias dudas que resolver en este sentido», argumentó.

Juegue el jugador que juegue, López Garai señaló: «Veo a mis hombres con muchas ganas en una semana de entrenamientos francamente buena. Ahora hay que ver cómo respondemos como locales ante un rival diferente, con un potencial muy grande. Tenemos que hacer muy bien las cosas para lograr los tres puntos. Estamos capacitados para competir de tú a tú ante ellos».

También reconoció que queda mucho trabajo por hacer: «Tenemos que defender mejor y atacar aún mejor. No es sostenible jugar partidos de 3-3, 4-4 o 5-4. Hay que ser más contundentes en la línea defensiva y dar un paso al frente».

Sobre el Cádiz CF, su inminente rival liguero, López Garai apuntó: «Es un equipo muy reconocible con Álvaro Cervera. Además es muy fiable que defiende francamente bien, con gente muy rápida y un centro del campo trabajado. Ellos juegan a lo que su míster quiere y eso ya dice mucho en esta categoría». Y matizó: «Serán peligrosos si no somos precisos en el pase. Su salida a la contra y su poder en la estrategia son elementos a tener muy en cuenta».

Sin Alvarito, con Manu

Conocedor de los cambios en la plantilla gaditana, el entrenador del Numancia puntualizó: «Creo que Álvaro García merecía dar el salto a Primera por lo que le dio al Cádiz CF y por lo que hizo en la categoría. Es una baja muy importante para ellos, pero tienen a un jugador como Manu Vallejo, que han sacado de la cantera, que está a un nivel muy alto y ha sido el máximo goleador de la pretemporada».

Más allá de eso, López Garai afirmó: «Espero que se encuentren un Numancia dominador y que lleve el peso del partido. No quiero que vean un equipo temeroso y estoy convencido de ello». Pues como dejó claro: «Hay ganas de ver cómo respondemos ante nuestra gente. Lo más bonito es competir con los tuyos».