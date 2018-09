Óscar Arias: «Quiero construir un nuevo Cádiz CF»

Con tranquilidad, «no vengo a cortar cabezas”. De esta manera se ha presentado como nuevo director deportivo del Cádiz CF Óscar Arias. Junto a su valedor en el club, el presidente Manuel Vizcaíno, Arias ha empezado fuerte dirigiendo sus primeras palabras a los medios y a la afición y acordándose del legado de Cordero.

«Queremos un nuevo Cádiz CF. El trabajo del anterior director es un buen trabajo. Hay muchas cosas aprovechables de la anterior plantilla», explica el nuevo responsable de la parcela deportiva.

Arias explica cómo ha sido su primer encuentro con la plantilla. «Lo único que he hecho es transmitirle tranquilidad a los jugadores. Somos conscientes de los vaivenes de los profesionales. No vengo con intención de romper con nada, me sumo a ayudar a un proyecto que ya está en marcha y desde mi parcela transmitir tranquilidad para que todo mejore».

Sobre Cervera, Arias apunta que «con el entrenador los conocimientos que tenía eran muy buenos y cuando he hablando con él me ha sorprendido gratamente. Entiende bien el juego, es un gran trabajador de esta profesión y ha sacado un rendimiento muy alto a este plantilla. Voy a intentar ayudar al entrenador para que entre todos sacar el mayor beneficio para el club».

Para Arias es todo un privilegio trabajar en el Cádiz CF. «Tengo una buena relación con Vizcaíno de la etapa en el Sevilla FC. Que te llamen en nombre del Cádiz CF es un valor añadido a cualquier circunstancia. Es un orgullo decir en el futuro que he trabajado en el Cádiz CF».

Sobre su etapa trabajando con Monchi, Óscar Arias se queda con muchas cosas. «Han sido cuatro años con Monchi. Mano a mano en el día a día en el que se dan muchas circunstancias. Monchi tiene mucho que aportar y ofrecer, le voy a estar eternamente agradecido». Y sobre su etapa al frente de todo un Sevilla, el onubense explica: «Entré en el Sevilla en un momento muy convulso pero estoy contento con el trabajo que hicimos. Llegamos a la final de Copa y a los cuartos de Champions. Se hizo una temporada más que digna».

«Trabajar para crecer»

¿Dónde encuentra el margen de mejora Óscar Arias en el Cádiz CF? «Los ingredientes son trabajar para crecer. He llegado hace poco y aún no conozco el funcionamiento de la entidad y desconozco cosas internas del club. Tengo mis ideas pero también tengo que adaptarme a las prioridades».

El director deportivo onubense aclara: «No he hablado con Juan Carlos Cordero y aunque hay cosas importantes quiero hacerlas a mi manera. Vengo solo a trabajar y voy a ver como trabaja parte del equipo que hay en el club en mi parcela. No vengo a romper con nada».

Cuestionado por el estilo de juego del Cádiz CF, Arias echa un capote al entrenador. «Cervera ha demostrado que puede y saber hacer las cosas de otra manera. Lo hace de manera inteligente».