Álvaro García, el adiós de un eterno cadista

Álvaro García ya es jugador del Rayo Vallecano y así ha puesto fin a una etapa cadista de tres temporadas llena de grandes e inolvidables momentos.

El veloz extremo utrerano da el salto a la máxima división del fútbol español, categoría en la que ya llegó a debutar, y se despide con una emotiva carta del cadismo.

“Hoy es el día en el que no quiero más que agradecer. Y sin saber por dónde empezar, Cádiz, empiezo a bloquearme.

Mismo titubeo y nervios con los que llegué hace ya tres años, aún me acuerdo de ese Álvaro que ahora se dirige a ustedes detrás de ese apelativo cariñoso con el que me bautizasteis, Alvarito.

Y es que durante todo este tiempo disfruté y me tropecé muchas veces, pero aún así jamás pensé que a través del fútbol encontrara una segunda casa. De ella, me llevo su gente, su gracia, sus carnavales, sus playas y sobre todo, nuestro Ramón de Carranza.

Siempre recordaré vuestro cariño y muestras de afecto tras una lesión, una derrota, cuando fallaban las fuerzas en un partido cuesta arriba o los agradecimientos en aquel ansiado ASCENSO, en el que a todos nos brillaban los ojos, ¡Inexplicable, familia!

Y es que Cádiz deja marcada mi vida profesional y personal pero, sobre todo, deja marcado mi corazón. Cádiz es amarilla, es mi banda, es mi gente, son mis amigos más que mis compañeros, no tengo palabras para ustedes. Y cómo no, destacar a quién dirige la orquesta, un entrenador que me ha enseñado, exprimido y marcado para siempre. Gracias por creer en mí, desde el minuto uno al último.

Por supuesto, agradecer a la dirección deportiva por apostar por mí, cuerpo técnico y médico por todo el cariño y atención recibida, y al utillero y personal del club por tener una disposición admirable hacia cada uno de nosotros, y en este caso hacia mi persona.

Por último decir que CREÍ, CREO Y SEGUIRÉ CREYENDO en vosotros, ese lema lo tendré grabado a fuego para siempre. Por eso, os espero pronto en esta categoría a la que llego hoy, cargado de ilusión y ganas de trabajar. Gracias de corazón a TODOS, gracias TACITA DE PLATA, aunque para mí seáis de ¡ORO!

Un eterno cadista”.

Álvaro García.