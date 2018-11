Cervera, encantado con el papel del Cádiz CF: «No somos favoritos y eso nos hace ser peligrosos»

Dos días para una nueva prueba de fuego para un Cádiz CF lanzado cual cohete en las últimas semanas. La dinámica amarilla invita al optimismo de cara al choque del viernes en La Romareda, pero con la precaución que le caracteriza, Álvaro Cervera manda un mensaje de calma de cara al duelo ante el Real Zaragoza.

Para empezar porque el entrenador sabe que cuanto más ganas, la derrota se va a acercando. “El partido del viernes es un partido bonito, importante, buen campo y buen rival. Nosotros vamos en dinámica buena, aunque no creo mucho en eso. Ellos están un poco en la duda. Es un partido de muchos matices a favor y en contra, que hay que jugarlo y va a ser difícil, estoy seguro”.

El Zaragoza es un conjunto débil en defensa, algo de lo que Cervera puede dar más de una lección para paliar el problema. “Para salir de una situación complicada lo primero que tienes que hacer es que no te metan goles y creo que esa es la idea. Hay buenos jugadores, hay buen entrenador. Cuando te metes en una situación difícil a veces cuesta mucho salir. Hay que hacer muchas cosas para salir de ahí”.

Con todo, el técnico del Cádiz CF sabe que la escuadra maña saldrá tarde o temprano de la zona baja de la tabla. “A principios de año contábamos con el Zaragoza para estar arriba. El año pasado tenía una situación similar y acabó muy fuerte jugando el ‘play off’. Cuando se normalice y consiguen dos resultados que le den veracidad a lo que estás haciendo, eso va a ir hacia adelante”.

La Copa no es el espejo

Cervera recuerda que el choque del viernes poco tendrá que ver con el de hace un mes en Copa del Rey. “No se va a parecer nada a ese partido. Los jugadores no son los mismos, lo que hay en juego no es lo mismo. Va a ser un partido que nos va a costar mantener la posición en el campo. Para salir a la contra tendremos que empezar más atrás y dar algún pase más. Si ellos consiguen tener una ventaja nos va a costar muchísimo”.

Sin José Mari por lesión, el técnico no oculta que pueda haber más cambios. “Ahora mismo, después de ganar partidos estaría mal visto cambiar el equipo, pero hay que tener en cuenta que no todos los partidos son iguales y que en Córdoba, aunque ganamos, no se jugó bien. Nos gustó ganar, pero nuestro análisis es desde las posibilidades de ganar y también de perder que tuviste”.

Entre las cosas en las que ha cambiado el equipo, destaca sobre todo la velocidad que ahora tiene. “El equipo es rápido, antes no lo era. Ahora llega rápido a portería contraria. Apareció Salvi, Jairo, Manu por dentro, y cuando llega a la portería contraria los delanteros lo tenían más difícil. Antes éramos más lentos”.

A un solo punto del ‘play off’ de ascenso, la situación del Cádiz CF ha cambiado de una manera totalmente radical en las últimas semanas. No obstante, Cervera insiste que hay mejores equipos que el suyo y los amarillos no son favoritos. “Yo creo que la realidad no es el que Cádiz CF gane cada domingo, veo equipos muy buenos con muchos registros. Tendremos momentos malos cuando nos paremos, cuando queramos jugar a otra cosa. No somos favoritos a nada y eso es lo mejor para nosotros, porque ahí somos peligrosos”, concluye.