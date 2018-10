Cervera: “Hemos aprovechado las ocasiones que hemos tenido”

Álvaro Cervera no lanzaba las campanas al vuelo aunque sí se le veía aliviado por el triunfo en Copa del Rey. El técnico destacaba que “no sé si es un encuentro típico de Copa o no, pero si parecía que era diferente a La Liga. La primera parte ha sido igualada pero en la segunda hemos tenido más ocasiones y ha sido más abierto el partido. El juego ha estado igualado pero nosotros hemos tenido más oportunidades de gol”.

El técnico recordaba algo que ha manifestado en más de una ocasión, que la Copa no es para los equipos de Segunda. “La Copa del Rey tal y como está montada parece que no interesa pero no es así, lo que sí está hecho es para que no la gane un equipo de Segunda. No juegas con los equipos de Primera hasta la siguiente ronda y encima lo haces a ida y vuelta. Este formato de Copa no es justo deportivamente. A mí me interesa ganar partidos pero como está diseñada no me gusta”.

Sobre la lesión de Carrillo, el entrenador aclaraba que “tiene un tobillo hinchado y tiene mucho dolor. Parece que ha sido fortuito y le ha caído el rival encima”.

Con los dos partidos de Copa del Rey, Cervera ha utilizado a la inmensa mayoría de sus jugadores aunque el técnico insiste que lo importante es el día a día para ganarse la titularidad. “Han jugado todos, antes o después. Salvo alguno, más o menos han jugado todos. Este resultado me gusta pero a mí me tienen que demostrar los jugadores cosas todos los días. Me fijo más en lo que hacen todos los días que en los partidos”.

Sobre el rival, Cervera destacaba que “el Zaragoza ha planteado muchos cambios. Es un equipo con buenos jugadores y aunque su propuesta es lejana a la mía es buena. Le está costando un poco más y ahora tendrá como todos algunas dudas”.