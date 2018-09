Uno a uno del Cádiz CF: Goles con sabor agridulce

Un gol de penalti de Álex, su segundo tanto esta temporada, no fue suficiente para dar otra victoria a un Cádiz CF que fue de menos a más. Otra diana del madrileño, en este caso involuntaria tras un disparo de Tejera, llevó las tablas al marcador en el 94′. Jarro de agua fría para un compacto equipo de Álvaro Cervera, que supo nivelar un encuentro en el que el Real Oviedo comenzó pisando el acelerador.

Servando por el sancionado Kecojevic fue la única novedad en el once del Cádiz CF. Por lo demás, sin citar se quedaron Brian y Dani Romera (jugadores que al final se quedan en el Cádiz CF, aunque sonaron para abandonar el equipo), además de los recién incorporados Edu Ramos y Dejan Lekic. Antes ya era conocido que los lesionados Garrido y Jairo Izquierdo no podían disputar el encuentro.