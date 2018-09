Los jugadores del Cádiz CF, uno a uno: Superados por Juan Muñoz

Suspenso

Fue el sacrificado para dar entrada a Dani Romera en el once inicial, pero a los doce minutos sustituyó al almeriense, que se marchó lesionado. En su primer remate marcó, pero su gol fue invalidado por un fuera de juego que no era. Por lo demás, completamente perdido. No estuvo bien en los controles, tampoco en los desmarques ni a la hora de enchufar alguna que otra ocasión más.