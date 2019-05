Los futbolistas del Cádiz CF, uno a uno: Aketxe sube la nota general

El Cádiz CF no termina de arrancar, y aún así no pierde. Es un dato tremendamente positivo. Varias semanas llevan los amarillos sin chispa, pero estos cinco empates consecutivos les permiten encarar la recta final con muy buena cara. Eso sí, ahora deben reencontrarse con la victoria porque no les valdrá mantener la racha. En Granada, Cervera introdujo algunos cambios en el once inicial, como Espino en el lateral, la pareja Edu Ramos-Garrido en la medular y Salvi por banda derecha.

Los granadinistas se jugaban el ascenso y se notó mayor motivación, confianza y fútbol en esos primeros compases. Pero a partir del gol se dedicaron a conservar la renta y lo pagaron caro. El Cádiz CF fue de menos a más, mejorando en la reanudación, y sin fluidez pero firmes en defensa y comprometidos, merecieron ese aprobado general confirmado con el golazo de Aketxe. El vasco cambió el panorama.