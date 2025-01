El Cádiz CF confirma otro amistoso que ya había anunciado su rival

La pretemporada del Cádiz Club de Fútbol sigue tomando forma y ya hay varios partidos confirmados. Quieren llegar en plenas condiciones al arranque liguero del próximo 16 de agosto contra el Real Zaragoza en el Antiguo Carranza y los encuentros servirán para medir el nivel del equipo antes del estreno.

El primer partido medirá al equipo de Paco López contra el Barbate CF. Será la primera prueba en Benalup, donde realizarán el stage a partir del próximo viernes.

El segundo encuentro será esta misma semana ante el Blackpool FC. El viernes a las 19 horas, el Hotel Fairplay de Benalup será testigo del enfrentamiento ante el equipo de la League One, la Tercera División inglesa.

Hasta ahora el tercer duelo confirmado era ante el Burnley FC, recién descendido a la Championship, el día 3 de agosto con el escenario aun por confirmar. Sin embargo, será el cuarto porque otro de los rivales del Cádiz CF ha anunciado había anunciado hace algunos días otro más.

El Al-Jazira Sporting Club de Abu Dabi se enfrentará al equipo gaditano el próximo 30 de julio a las 19:30 horas. El estadio que acogerá el partido será el Municipal de La Línea de la Concepción.

El conjunto abudabí, que juega en la Primera División de Emiratos Árabes, tiene en su plantilla a viejos conocidos como Alejandro Pozuelo, ex futbolista del Real Betis o Rayo Vallecano. También está Aboubakar Kamara, ex del Mónaco o Fulham, y van Bohemen, ex del Ajax.

Será el cuarto partido para ellos en una gira que harán por tierras andaluzas y se enfrentarán a Algeciras, Málaga CF o Europa-Point FC, de Gibraltar.

