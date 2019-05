Real Madrid Un vestuario devastado y sin excusas Los jugadores blancos optaron por no cargar contra la labor arbitral y prefirieron hacer autocrítica tras la derrota

Emilio V. Escudero
Actualizado: 18/05/2019 08:34h

Había caras largas en el vestuario del Real Madrid, que vio cómo el sueño de la undécima se esfumaba en un último cuarto en el que «pasaron cosas raras». Se refería Laso a la técnica que le señalaron los colegiados por tirar una toalla hacia su banquillo, pero también al «bocinazo» inesperado de la megafonía que permitió a De Colo repetir un tiro libre que había fallado.

«No entiendo mi técnica. No ha habido ninguna acción de protesta. He tirado una toalla y sólo he preguntado que por qué sacaba Edy (Tavares) de fondo, nada más. De verdad que no entiendo esa técnica ni otras cosas que han pasado en este partido, sobre todo al final», reconocía Laso, visiblemente enfadado. No era el único, aunque la mayoría de los jugadores blancos optaron por hacer autocrítica y no cargar contra los árbitros. «Hablar de los árbitros sería tener excusas y esto es el Real Madrid. Aquí no buscamos excusas», afirmó Llull, uno de los que dio la cara tras el partido. El balear tuvo en sus manos la prórroga, pero su lanzamiento esta vez no encontró la canasta. «Ellos jugaron mejor en la recta final y están en la final. Si perdonas a este tipo de equipos, al final suceden cosas así. Tenemos que aprender de nuestros errores y pensar en el futuro. Nos queda la Liga», señaló el base madridista.

Un discurso similar al que entonó Rudy Fernández, al que también señalaron una técnica en la primera mitad por protestar un acción. «Ha habido muchas faltas y ellos han tirado muchos tiros libres más, que es algo que puede influir en el resultado. La buena noticia es que, a pesar de todo, hemos estado en el partido hasta el final», señalaba el alero, que pedía mirar al domingo -en el partido por el tercer puesto- como punto de partida para recuperarse y luchar por la Liga.

Para ese encuentro ante el Fenerbahçe, Laso tendrá que tirar de imaginación, porque anoche se confesó sin fuerzas para pensar en él. «Me siento tan mal que no sé cómo puedo motivar a mis jugadores para un partido como ese por el tercer puesto», afirmó el vitoriano.

Críticas de Doncic

Si dentro del vestuario blanco prefirieron no cargar contra la labor arbitral, fuera sí que se escucharon voces críticas contra el trío que dirigió el partido. Luka Doncic, exjugador blanco, fue uno de los más críticos. «¿42 tiros libres en una semifinal de la Euroliga?», preguntó en las redes sociales, en un dardo directo a los colegiados.

Veo a mucha gente criticar a LLULL .... el que ha dado todo por este club ha trabajdo como un animal para volver !!!! recordar todo lo que ha traido al Madrid!! el debia ser el ejemplo de cada jugador que juega a este bonito deporte!! sergi te quiero y te queremos❤️ — Luka Doncic (@luka7doncic) May 17, 2019

Además, aprovechó para defender a los que fueron sus compañeros hasta el año pasado. «Veo a mucha gente criticar a Llull, que lo ha dado todo por este club. Ha trabajado como un animal para volver a estar ahí. Es momento de recordar todo lo que ha traído a este club. Es un ejemplo para todos», señaló.

El Chacho, el más feliz del CSKA

Sergio Rodríguez, uno de los protagonistas del encuentro para el CSKA, se mostró muy feliz por el triunfo y por la posibilidad de ganar una nueva Euroliga, la primera lejos de Madrid. "Ha sido una remontada impresionante después de dar al Madrid la oportunidad dos veces de irse de 12 y de 14 puntos. El partido se nos ha puesto muy difícil, pero creo que durante el año hemos trabajado bien, en muchas circunstancias y eso nos ha dado la confianza para poder remontarlo", explicó el canario.

"Ha sido un partido muy largo y competido y estamos muy contentos por la victoria. Cuando vienes a una Final Four sabes que el primer partido es ya una final y que tienes que estar muy bien. Tengo la experiencia de haber ganado y perdido las semifinales. Cuando pierdes es un desastre total", consideró.

El Madrid entrenará hoy y jugará mañana ante el Fenerbahçe (17.30 horas) en el partido que nunca hubiera deseado jugar.