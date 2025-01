Russell Westbrook, Mr. triple doble

La NBA es una fábrica de ídolos que se renueva cada año. A las estrellas que van perdiendo su brillo les suceden otras, que acaparan el cariño de los aficionados y que mantienen su interés. También hay villanos a los que odia casi todo el mundo aunque, en muchas ocasiones, no se sabe bien por qué. Es el caso de Russell Westbrook , al que le llueven las críticas por su juego. Un devorador de estadísticas que ha igualado ya a Oscar Robertson como el jugador con más triples dobles de la historia (181) a la espera de poder asaltar el anillo antes de poner fin a su carrera.

Un periplo profesional que comenzó cuando Sam Presti se decantó por él en el draft de 2008. El general manager de los Supersonics no lo hizo porque fuera el jugador más brillante en ataque de aquella hornada, ni por sus dotes de dirección, pero tenía algo que le enamoró. Algo único. «No era el mejor en nada, pero si le preguntaba a cualquiera de los demás jugadores quién había sido su rival más incómodo todos me decían su nombre ». Por aquel entonces, Westbrook era un base potente, muy buen defensor, al que le pesaban las carencias en el lanzamiento y en la dirección. Debilidades que ha ido dejando atrás temporada tras temporada hasta convertirse en un jugador total, capaz de liderar a su equipo en las categorías más importantes.

Con su actuación ante los Indiana Pacers (33 puntos, 19 rebotes y 15 asistencias), Westbrook atrapó la leyenda de Robertson, el mítico base de los años 60 que pasó a la historia por ser el más completo de siempre. Un tipo capaz de promediar 30 puntos, 12,5 rebotes y 11,4 asistencias en su mejor temporada y que colgó las botas con 181 triples dobles. Récord que Westbrook ha conseguido a los 32 años, con varias campañas aún por delante para alargar esa cifra y que le sitúan ya a años luz de un tal Magic Johnson , tercero en la lista con 138 triples dobles.

Decía Kobe Bryant que Westbrook era de los pocos que le recordaban a él de joven, pues juega con rabia. «Como si estuviera enfadado», señalaba el mito de los Lakers. Aquellas palabras sirvieron de acicate a un joven Russell, aún a la sombra de Durant en los Thunder, que comenzó a involucrarse más en las tareas del equipo, acaparando la pelota demasiado en ocasiones, por donde comenzó su mala fama entre los aficionados. Críticas con las que ha aprendido a convivir y que, normalmente, no comparten sus compañeros , encantados con su derroche físico en la cancha y con su generosidad -es uno de los mejores asistentes de la historia-. «Me da igual lo que opine la gente. No me importa que piensen que relleno estadísticas o que estas no son útiles. Casualmente, solo son inútiles cuando las consigo yo. Cuando esto lo hacían Magic o Robertson eran fantásticas», afirmaba el base de los Wizards hace unos días, cuando le preguntaban por sus números tras haberse convertido en el jugador con más triples dobles en un solo mes de competición (12).

Esos críticos le achacan que solo en una ocasión ha estado realmente cerca del anillo . Fue en la final de 2012, la del primer anillo de los Heat de LeBron y Wade, cuando comenzó la leyenda negra de Westbrook, de la que no ha podido desprenderse a pesar de haber liderado luego a los Thunder durante otras siete temporadas antes de fichar por los Rockets y de ser traspasado a los Wizards.

Con el equipo de la capital le queda un año más de contrato, aunque él espera ser traspasado ya este verano para volver a jugar en un equipo que le acerque al anillo .

Un sueño que perseguía de niño junto a su amigo Khelcey Barrs, fallecido trágicamente en 2004 durante una pachanga y que es desde entonces el motor de su vida deportiva. Por él sale cada día a la cancha luciendo la siglas ‘KB3’ en algún lugar de su indumentaria. Recuerdo que le impulsa y que está detrás de sus récords. Marcas de otra época que le sitúan ya entre los grandes a la espera de poder hacer realidad ese deseo de convertirse en campeón para no engrosar la lista de los mejores jugadores sin anillo.

