Baloncesto La ACB inicia hoy un nuevo año con más de cien movimientos Los banquillos también han registrado un numeroso cambio de entrenadores

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 27/09/2018 02:13h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hoy arranca una nueva temporada de la Liga Endesa en la que el Real Madrid deberá defender su título y en la que el Breogán regresa a la ACB tras doce años militando en la Liga LEB. Clásico donde los haya del baloncesto español, los gallegos suman 17 temporadas en la élite y formarán parte del grupo de equipos que pelearán en esta fase regular por alcanzar los playoff. No obstante, será una competición disputada después de lo mucho que se han reforzado todos los clubes. Y es que este año se han registrado más de cien movimientos entre fichajes y regreso de jugadores que estaban cedidos. Los que menos novedades registran son los finalistas de la pasada temporada.

Tanto Real Madrid como Baskonia siguen confiando en el grueso de sus plantillas. El campeón solo ha fichado a dos jugadores mientras que el subcampeón ha incorporado a tres. El Tecnyconta Zaragoza, el Guipúzcoa, el Iberostar Tenerife y los recién ascendidos Breogán y BAXI Manresa son lo que más cambios han realizado. Y no hay que olvidar al Barcelona, que con sus seis fichajes aspira a recuperar el prestigio perdido. Hay que destacar que el mercado de la ACB no se cierra como sucede en otros deportes tales como el fútbol, sino que los clubes pueden fichar hasta 24 horas antes de que se disputen los playoff. No obstante, hay unas salvedades, como los traspasos de jugadores entre equipos de la misma ACB, cuyo límite es el 30 de enero. A ello hay que sumar que cada club puede realizar durante la temporada un máximo de 15 movimientos entre altas y bajas. Quedan excluidos los jugadores que sean dados de alta o de baja por lesión.

Cambios en los banquillos

Los numerosos movimientos de esta temporada también han afectado a los banquillos. Es significativo que de los 18 equipos que componen la Liga Endesa, 11 hayan nombrado un nuevo técnico. Son el Gran Canaria (Salva Maldonado), Valencia (Jaume Ponsarnau), MoraBanc Andorra (Ibón Navarro), Unicaja (Luis Casimiro), Iberostar Tenerife (Txus Vidorreta), Montakit Fuenlabrada (Agustí Julbe), UCAM Murcia (Javi Juárez), Movistar Estudiantes (Josep Maria Berrocal), Gipuzkoa (Sergio Valdeolmillos), Tecnyconta Zaragoza (Porfirio Fisac) y Baxi Manresa (Joan Peñarroya). Barcelona y Madrid mantienen a los suyos: Pesic y Pablo Laso.