Maribel Pérez vuelve a pulverizar el récord de España de 60 metros: 7.16

Maribel Pérez ha vuelto a pulverizar el récord de España de 60 metros por dos veces, dejándolo en un impresionante 7.16 tras proclamarse este sábado campeona de España en Orense. La atleta sevillana ya había corrido las semifinales en 7.17, tres centésimas menos que los 7.20 que logró el pasado 13 de diciembre en el Campeonato de España de clubes.

La sevillana, que parece que aún no ha encontrado su techo en este 2022 sigue con su temporada de récord, que espera coronar en el Mundial de Belgrado. «No esperaba bajar de 7.20 otra vez, incluso había hablado con mi entrenador para no forzar pensando en el Mundial. No sé qué decir, estoy emocionada», confesaba Pérez tras conquistar el oro.

Pérez rompió el pasado mes de enero en Antequera el histórico récord de los 60 metros, propiedad de Sandra Myers desde hacía 34 años. Desde entonces lo ha mejorado en cinco ocasiones más.

Pérez fue la gran triunfadora de la jornada. El otro fue Adel Mechaal , campeón de lops 3.000 metros y completando la primera de las dos misiones que se impuso en Orense. El domingo saldrá también a la final del 1.500 en busca del doblete. El atleta catalán apenas encontró oposición en una final muy lenta que completó en 8:03.73, muy lejos del récord de Europa que conquistó hace menos de un mes.

Quien no compitió en Orense fue Jordan Díaz , flamante plusmarquista nacional, que se lesionó en el cuádriceps durante el calentamiento y causó baja de ultimísima hora. Su ausencia recompensó al veterano José Emilio Bellido, que cerca de los 35 años estrenó su palmarés como campeón de España (16.15).