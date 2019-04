Los aficionados estadounidenses a la lucha libre siguen conmocionados por el brutal ataque sufrido este sábado en Nueva York por Bret Hart, una auténtica leyenda de la WWE. El veterano icono de este deporte estaba participando en un acto de la organización pervio a los combates cuando un espectador saltó al ring y se abalanzó sobre él.

La seguridad del evento reaccionó lo más rápido que pudo y trató de separar al aficionado de Hart, aunque le costó hacerlo. Afortunadamente el exluchador no sufrió daños y pudo continuar con su discurso mientras su agresor era reducido y retirado de los focos.

Boys and girls Travis Browne hit that ring almost before the attacker even did and was throwing down some ground and pound on this dude. USADA TEST THIS MAN. (from cyberstryke1120 on IG) pic.twitter.com/j1s9WYwDw1