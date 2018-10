Natación artística Andrea Fuentes, a la conquista de América La española asume el reto de devolver el prestigio a la natación artística estadounidense como seleccionadora

Laura Marta

Pura pasión en el agua, Andrea Fuentes multiplica su energía ante los grandes retos. Si el de ayer era pelearle el oro a las inalcanzables rusas, el de hoy es devolver el prestigio a la natación artística estadounidense. Es la seleccionadora del país donde nació este deporte, a la deriva desde hace mucho. Y la nadadora va con todo para recuperar el honor.

Pocas personas más capaces de lograrlo. Fuentes significa natación sincronizada. Perdón, artística, su nombre actual. «Me encanta que lleve esa palabra. Es lo que hacemos, arte». Aunque no se planteó ser entrenadora, desde que se despidió de la competición en 2013, creó el blog synkrolovers.com para ofrecer consejos a gente joven y ha colaborado con diferentes países, siempre en periodos cortos. Ahora, explica para ABC, ha llegado el momento de ser mucho más: «Vieron algo en mí que les gustó. Es la primera vez que llevo un equipo y a largo plazo. Quería vivir lo que tenía en la piscina, lo bueno y lo malo de subir a flote. Echaba de menos esos lazos que se crean cuando superas las dificultades en grupo».

La empresa es enorme. Con un contrato hasta Tokio 2020 prorrogable hasta lo que ella quiera, tiene como primer paso volver a clasificarse para una cita olímpica. «Estados Unidos lleva dos ciclos sin Juegos y ningún sistema que han probado ha funcionado. Si me clasifico seré una heroína: con chicas júnior, en año y medio y menos horas de entrenamientos. Parece un chiste, pero voy a lucharlo y creer y hacer creer que podemos. No es imposible porque lo viví en España, de ser decimosegundas al podio en una década. Es más, sé cómo hacerlo. Es cambiar entrenamientos y también esquemas. Y a largo plazo, a por la medalla en Los Ángeles 2028».

Inspirar y aprender

Su sistema de entrenamientos es de cuatro horas, y no ocho como otros países; son chicas júnior porque cuando empiezan la universidad no pueden competir en otros equipos; el nivel técnico está varios escalones por debajo de la élite y no hay una cultura tan potente como otros deportes. «Sí, tengo todas las dificultades del planeta. He de ir con cuidado y respeto por su forma de vivir. No puedes cambiar todo muy rápido. Pero me siento preparada. Anna Tarrés y Beth Fernández me hicieron creer en mí misma. Sé que si quiero puedo».

«Todo es más fuerte, más rápido. Me empieza a aburrir. Falta gente valiente que arriesgue para evolucionar»

Se instalará en California a finales de mes en una aventura familiar, y una de sus primeras asignaturas es encontrar patrocinadores. «Sin becas por los malos resultados, las chicas tienen que pagarse todo. Así no puedes obligarlas a que continúen al llegar a la universidad. No podemos invertir en su formación y que luego abandonen. Tengo que lograr que vean que hay futuro».

Estados Unidos tiene dos oros -Los Ángeles 84 y Barcelona 92-, una plata -Seúl 88- y un bronce olímpicos -Atenas 2004-, y para volver a los mejores años, a Fuentes le bullen las ideas. «Ya tengo la coreografía. Sorprenderemos muchísimo en lo artístico. Quiero arriesgar e impactar». Un camino que, afirma, también necesita la natación artística en general. «Me está empezando a aburrir. Todo es: más fuerte, más rápido. Muy igual. Falta evolución. A lo mejor he visto tanto que he perdido interés o que falta gente valiente. A veces somos creativos pero no nos atrevemos. Hay ideas que parecen locas, y luego te planteas “¿es posible?”. Lo viví en España. Si quieres algo para mañana, toma algo fácil. Si es más difícil, puede que cambiemos el deporte. La reglamentación también debe actualizarse. Falta un libro que diga cómo hacer las cosas objetivamente, no así, como más o menos. Porque luego la gente no entiende por qué gana esta coreografía y no otra».

«Ahora estoy donde quiero estar. Pero no lo descarto. Si llego a España espero que sea para triunfar»

Acude a Estados Unidos como profesora, pero también va a aprender. Como lo hizo de sus maestros y como hace de sus hijos, Kilian y Sira. «Quiero ganarme el respeto con ejemplo e inspiración. No quiero resultados a cualquier precio. Me gusta saber por qué pasan las cosas, así se puede corregir. Y quiero crear gente independiente para crecer. Fui capitana y sé exactamente cómo sumar en la dinámica de grupo. Somos educadores además de entrenadores. Me planteo también el futuro de las chicas. Cuidarlas».

Está donde quiere estar, pero no descarta volver a España. «Colaboré con Mayu (Mayuko Fujiki, seleccionadora nacional), pero los niños eran demasiado pequeños, y ella va a tener un futuro muy bueno. Me gusta el reto de ahora y me ayudará mucho. Pero si se cansa me puede llamar. Si llego a España espero que sea para triunfar».