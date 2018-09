Atletismo El dramático testimonio de Michael Johnson Uno de los mejores atletas de todos los tiempos confiesa que ha tenido que volver a andar tras sufrir un ictus

La vida de uno de los mitos del atletismo, Michael Johnson, ha estado muy cerca de acabar antes de tiempo. El velocista norteamericano sufrió un ictus hace un mes, como él mismo confesó en su cuenta de Twitter: «La semana pasada me sorprendió lo que se conoce como un ataque isquémico transitorio o mini ictus. La buena noticia es que estoy de vuelta a casa con mi familia, sin ningún problema cardiaco y he empezado a hacer grandes progresos en mi camino hacia una completa recuperación», escribió el 8 de septiembre

Last week I rather surprisingly suffered what's known as a Transient Ischemic Attack or mini stroke. The good news is I'm back at home with my family, cleared of any heart issues and have already made great progress on my road to a full recovery. — Michael Johnson (@MJGold) 8 de septiembre de 2018

Su mensaje le restaba importancia a lo sucedido, pero la realidad es que Johnson ha tenido que aprender a andar, como él mismo ha confesado en la red social. Un dramático mensaje con un final feliz. Parece que ya está caso del todo recuperado: «Hoy hace un mes sufrí un ictus. No podía andar. Los doctores me dijeron que sólo el tiempo me diría si me iba a recuperar y en qué grado. Ha sido un trabajo agotador, pero he conseguido una recuperación completa, reaprendiendo cómo andar y hoy he estado haciendo ejercicios de agilidad»

A month ago today I suffered a stroke. I could not walk. Doctors said only time will tell if I will recover or to what degree. Its been grueling work but made a full recovery, re-learned how to walk and today doing agility drills! Thanks for the messages of encouragement! 🙏🏾 — Michael Johnson (@MJGold) 27 de septiembre de 2018