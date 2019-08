Bruno Hortelano renuncia a los campeonatos de España

Bruno Hortelano, plusmarquista español de 100, 200 y 400 metros, ha renunciado a competir el próximo fin de semana en los Campeonatos de España de La Nucía (Alicante) «debido a molestias en el tendón de aquiles», ha explicado en un tuit.

Por la misma causa Hortelano retrasó su debut este año hasta el domingo pasado, cuando terminó último en el 400 del estreno del estadio madrileño de Vallehermoso con un tiempo de 46.32. No competía desde septiembre de 2018, precisamente por una tendinitis aquílea.

«Me veo obligado a renunciar al Campeonato de España debido a molestias en el tendón de Aquiles. La recomendación médica es asentar su recuperación y no arriesgar su evolución en este momento. No son buenas noticias, aunque mantengo la ilusión por continuar trabajando para competir lo antes posible. Gracias a todos por vuestro interés», explica Bruno en su comunicado.

