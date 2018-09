Atletismo «¿Bajar de dos horas? No creo en los límites» Kipchoge, que ayer batió el récord del mundo de maratón, no descarta rebajar su propia plusmarca en el futuro

Pocas horas después de haber batido el récord del mundo de maratón, Eliud Kipchoge se encuentra cansado, pero feliz por haber superado una marca histórica. En una entrevista concedida a Nike, el keniano hace un repaso a la carrera en Berlín y su relación con el atletismo. Un modo de vida del que disfruta desde que era un chaval.

¿Ha sido la carrera perfecta?

Sí, sí que lo ha sido. He ido solo los últimos 17 kilómetros, pero no he pensado en ningún momento en el hecho de que iba solo. Simplemente pensaba que tenía que mantener ese ritmo hasta el último kilómetro.

Ha batido el récord mundial. ¿En qué momento de la carrera supo que esta vez iba a suceder?

Estaba seguro de que sería capaz de establecer un nuevo récord después de los 30 kilómetros.

Al final de un maratón, se puede ver el dolor en la cara de muchos corredores. ¿Qué hace contra este dolor? ¿O ni siquiera lo siente?

El dolor es constante cuando corres un maratón, pero tienes que tratar de no pensar en ello y concentrarte únicamente en la carrera.

¿En qué piensa durante una carrera como esta? ¿Cómo trata de superar sus límites?

Yo no creo en los límites. Cuando entreno, intento escuchar a mi cuerpo y desafiarlo para sobrepasar barreras en el momento oportuno.

La barrera de las 2 horas sigue ahí. Con su récord de ayer, quedan todavía 99 segundos para rebasar la marca mágica. ¿Qué cree que debe ocurrir para que estas barreras puedan superarse de forma habitual o a diario en carreras en la calle?

Superar esa barrera no es ninguna ciencia; simplemente tienes que creer en ello, necesitas un gran equipo que crea en ello y en ti, necesitas las zapatillas perfectas y necesitas ser más fuerte que cualquier otro atleta. Entonces todo es posible.

Usrted corre con una zapatilla que se desarrolló usted mismo. ¿Cuánto tiempo cree que ha podido rebajar gracias a ella?

En realidad, la zapatilla es para cualquier corredor, no solo para mí. Yo la probé y Nike aceptó mis comentarios. Contribuí a hacer una zapatilla que es más rápida que cualquier otra, pero sigue siendo tarea del atleta.

¿Cuáles son las tres características que un corredor necesita para correr un maratón?

Entrenamiento continuo y constante, pasión y autodisciplina. La autodisciplina consiste en centrarse y vivir de forma simple.

¿Qué consejos tiene para los corredores aficionados que se están preparando para terminar su primer maratón?

Por supuesto, el entrenamiento es importante, pero la pasión que pones en ello lo es todavía más. Tienes que creer firmemente en que eres capaz de conseguirlo y de correr esta distancia. Esa es la magia de un maratón.

¿Cómo se sentía ayer cuando se despertó?

Me sentía realmente bien.

¿Está alguna vez estresado o nervioso antes de una carrera?

Bueno, la tensión está ahí. Si no la tienes no tienes ninguna posibilidad de acabar una carrera.

¿Cómo se preparó antes de la carrera?

Me desperté e hice algunos estiramientos, un poco de footing y más estiramientos.

¿Cómo se sintió al cruzar la línea de meta? ¿se sorprendió a si mismo?

Me he sentido muy bien, pero también me sorprendió el 2:01. Sabía que conseguiría un récord mundial en algún momento, pero no tan rápido.

Ya había corrido en Berlín, ¿qué diferencias hay entre este año y el pasado?

He disfrutado de correr en Berlín durante años, pero el año pasado hizo mal tiempo. Este año el clima ha sido excelente.

¿Siente que has cumplido sus sueños «más imposibles»?

Totalmente, sí. Esperaba batir un récord mundial, pero no me esperaba el tiempo de 2:01. Solo esperaba poder ser capaz de correr en menos de 2:02:57.

Tiene una medalla de oro olímpica y ha batido el récord mundial de maratón. ¿Profesionalmente, cuál es su siguiente objetivo? ¿Alguno en mente?

Mis planes son un lienzo en blanco. Normalmente, fijo mis metas de una en una, y la que tenía era correr el maratón de Berlín. Ahora, me tomaré algo de tiempo para mí, para recuperarme. Tengo familia, así que pasaré tiempo con ellos, y también me gusta leer para descubrir historias de todo el mundo. Eso es lo que me mantiene ocupado cuando estoy en recuperación.

¿Una ciudad o lugar favorito para correr?

Realmente mi lugar favorito para correr es Berlín. Es plano y es rápido.

Dijo que tenía un plan para esta carrera. ¿Cuál era?

Era sencillo: mantener un ritmo alto y correr la primera mitad entre 61 y 61:15 minutos; y lo he hecho.

¿Cómo era el ambiente a lo largo de la pista?

La gente era increíble. Sin esos ánimos el final habría sido mucho más difícil. Ese apoyo era como música para mis oídos.

¿Hay algo que hoy no haya ido del todo bien?

Nada, absolutamente nada. Estoy contento con la carrera, superfeliz con el resultado y de que mi plan haya funcionado.

Ha dejado a sus competidores muy por detrás desde el principio de la carrera. ¿Era lo que esperaba?

No he pensado en mis competidores en absoluto, lo único en lo que estaba concentrado era en las parciales que quería correr.

Sus liebres se fueron en el kilómetro 25 y tuvo que correr solo. ¿Era este el plan?

No me esperaba ir solo después del kilómetro 30, pero estoy muy agradecido a las liebres que me llevaron allí y me apoyaron hasta el kilómetro 25.

¿Cree que puede correr incluso mejor?

Creo que ningún ser humano tiene límites. Todo es posible, y los récords están para batirlos.

¿Participará en los Juegos Olímpicos?

Sí. Seguiré corriendo e intentando triunfar. Nunca me he planteado retirarme.

¿Cómo se motiva para seguir corriendo? Muchos atletas, después del maratón, dicen que no volverán a correr. ¿Cómo lo hace?

Es simple, me encanta el deporte, así que no puedo parar.

Siempre sonríe en carreras agotadoras. ¿Qué piensa en esos momentos?

El maratón es vida. Si realmente quieres ser feliz, tienes que disfrutar de la vida. Por eso sonrío. Disfruto corriendo maratones.