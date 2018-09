Carta de El Juli: «Gracias al toro por ser mi vida» La figura madrileña escribe una misiva de agradecimiento en su veinte aniversario de alternativa

Ya han pasado veinte años años desde que Julián López «El Juli» tomara la alternativa soñada en Nimes. En este veinte aniversario -que se cumplió ayer-, la figura madrileña quiso compartir una carta con la afición. «Es un día muy especial para mí, ¡se cumplen 20 años de mi alternativa!», comienza la misiva el maestro. Y continúa: «Solo tengo sentimientos de gratitud a todos aquellos que directa o indirectamente han significado algo en mi vida para que llegue donde estoy».

CARTA ÍNTEGRA DE EL JULI Hoy es un día muy especial para mí, ¡se cumplen 20 años del día de mi alternativa! En una fecha tan señalada solo tengo sentimientos de gratitud a todos aquellos que directa o indirectamente han significado algo en mi vida para que llegue a donde estoy. Gracias a mi familia, que incondicionalmente siempre están ahí, apoyándome; a todos mis apoderados, que cada uno en su etapa me han aportado tanto profesional y personalmente; a losganaderos, que con su trabajo han hecho que pueda realizar delante de un toro lo que tanto tiempo soñaba entrenando. Gracias a los empresarios, que han confiado y puesto en mí tantas veces el peso de la fiesta; a los médicos, que por 16 veces han curado mi cuerpo de la dureza de las cornadas. Gracias a la prensa, que han sabido ver lo que realizaba en la plaza. Gracias a mis compañeros, que tantas tardes hemos rivalizado y me han motivado con su tauromaquia. Gracias a mi cuadrilla, que sigan o no conmigo siempre formarán parte de mi familia taurina. Gracias al público, a los partidarios que con su apoyo he encontrado el ánimo para sobreponerme a todo; a los más críticos también gracias, porque con vuestra dureza me habéis ayudado para hacerme reaccionar y sacar lo mejor de mí en los momentos más controvertidos. Y gracias a los que han tenido la paciencia de aceptar las tardes de fracaso o que no han sido lúcidas, que son las más dolorosas que siempre he sentido... Pero sobre todo gracias al toro por ser mi vida, el animal que me hace ser feliz, expresarme y sacar lo que soy de verdad y que la vida no siempre me deja... Gracias por hacerme sentir un ser especial, porque lo más grande que hay en el mundo es ser torero y me siento muy orgulloso de la tauromaquia, de su arte y de todo lo q representa!