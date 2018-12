Entrevista Bebe: «Rosalía es la reina de España, es lo mejor que nos ha pasado en mucho tiempo» La cantautora extremeña regresa a Sevilla para cerrar su gira con un concierto muy «rock and roll»

Fernando Rodríguez Murube

Actualizado: 21/12/2018 16:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Bebe regresa Sevilla para ofrecer el penúltimo concierto de la gira que inició hace ya dos años. La cita es esta noche a partir de las 21.00 horas en la Sala Custom. Por tal motivo, la extremeña atiende amablemente a este periódico para hablar de lo divino y de lo humano, de rock y de reguetón, de Maluma y de Rosalía y, cómo no, de sus proyectos de futuro.

Este es el penúltimo concierto de la gira. ¿Qué le espera a los fans que se acerquen el viernes a la sala Custom? ¿Alguna sorpresa?

Vamos con toda la banda. Me apetece mucho terminar la gira con un show más enfocado al rock and roll, y el lugar ideal para ello es la Custom, una sala que me encanta y en la que no actúo desde el tercer disco, hace ya unos añitos. Llevo unos días dándole vueltas al repertorio de este concierto, y lo que sí tengo ya claro es que va a ser un pelín más largo para poder incluir canciones que hace ya tiempo que no tocamos en directo. Luego cada concierto es un mundo y va tomando forma en función del feeling con el público, se improvisa y demás.

Si vas a tener la misma conexión que el año pasado en el ciclo Pop CAAC, vamos a disfrutar muchísimo. Cubrí ese concierto y he decir que estuvo realmente genial.

¡Es que ese concierto fue maravilloso! Fue muy especial porque aunque sabía que iba a la Cartuja, no había estado nunca y para nada me esperaba ese sitio tan increíble. Es una locura. Los espacios en los que tocas también tienen mucho que ver. Además, era de las primeras veces que actuábamos en formato trío y a pesar de ello todo sonó bastante bien, había tanta gente y tanta alegría…Fue una fiesta. Además, yo me emociono mucho durante los conciertos y recuerdo que aquella noche me puse un poco mística con la luna tan espectacular que teníamos delante.

Tengo la sensación de que eres más selectiva a la hora de organizar tu agenda de conciertos. Hasta el punto de que ahora disfrutas más de los bolos, según tengo entendido. ¿Eso lo da la edad, las necesidades vitales, tu hija Candela, la experiencia?

Es una mezcla de todo eso que dices. Después de los tres primeros discos corté y me dije que nunca volvería a tocar tanto. No tenía tiempo nada más que para dar conciertos y entrevistas. Y yo no quería eso. Desde hace unos años tengo más tiempo para disfrutar escribiendo, disfrutar de la banda y de los shows sin que sean excesivos, sino que sean los que tienen que ser. Desde entonces cada concierto es súper especial. Ahora soy muy feliz, he encontrado el equilibrio, disfruto de la composición, del trabajo en el estudio (que me encanta). La rutina no sienta bien a la hora de afrontar un concierto.

Estás enfilando la recta final de una gira que te ha llevado por países como Rusia, Turquía, Bulgaria, Rumanía, Argentina, Uruguay, Colombia o México, además de España. ¿Cómo surge lo de Rusia o Bulgaria? Eres un ídolo en estos países.

Es muy fuerte. En Bulgaria, por ejemplo, hemos hecho una mini gira súper bonita de 6 conciertos. Unos sitios preciosos. ¿Sabes que en los países del Este aprenden español a través de la música? Es alucinante cuando los ves cantar las letras. Nunca se acostumbra una estas cosas, es muy loco.

F.R.M.

¿Qué proyectos tienes a la vista de cara a 2018?

Estoy empezando a armar el disco, sacaré algunas canciones sueltas y después del verano más o menos sacaré un disco.

Tengo que confesarte que cuando leí que te pasabas al reguetón casí me caigo del asiento, pero después de escuchar «Diferentemente iguales» lo entendí todo. Me parece un temazo con esa base reguetonera. Y el videoclip también está genial.

[Risas] Es que el reguetón es un estilo que puede depender mucho de cómo tú lo interpretes y de las letras que compongas. Me alegro que te guste, esa canción es súper bonita.

¿Qué opinión te merecen las letras de Maluma, del tipo de «4 babys»? ¿Se las pondrías a tu hija? No crees que están en las antípodas de Malo o Ella, dos alegatos contra el machismo y los malos tratos con los que te diste a conocer.

«4 babys» no me gusta, pero otras de Maluma sí molan. Pienso que estos casos mamá y papá también tienen que hacer su trabajo en casa. También hay que relativizar un poco y al final cada uno hace su propia versión, porque el artista puede cantar una cosa y el oyente interpretarla de otra manera. O si te parece excesiva, directamente no escucharla.

¿Crees que se está sacralizando un género injustamente?

Pues sí. El reguetón es un estilo muy antiguo, lo cantaban y tocaban músicos muy diferentes a los de ahora; el que se hacía en los años ochenta no tenía nada que ver con que de ahora, trataban muy a las mujeres en sus letras. Ahora lo que hay que hacer es darle menos importancia a las canciones que no nos gustan, porque se consigue lo contrario. Aquí en España se está haciendo un reguetón súper chulo, un musicón también muy explícito pero más divertido y real; y trap ni te cuento, es mucho más interesante que el trap latino.

Alguna vez has confesado que el flamenco te abre en canal. ¿No tienes ganas de sentimentalismos? ¿Estás en un momento en el que solo quieres bailar y reír?

Es verdad. Me fascina el flamenco, lo que pasa es que soy híper sensible a la música, y hace un tiempo que tuve que cerrar el grifo de pasarlo mal con las canciones. Este tipo de música está muy bien cuando uno necesita echar para afuera ciertas cosas, pero tampoco hay que abusar [Risas]. Cuando escucho cantar a Rosalía canciones como «Catalina» me abro en canal, la verdad, me salen las lágrimas de la emoción.

Por tus palabras entiendo que en ese debate nacional de si Rosalía sí, Rosalía no, estás en la corriente del sí.

¡Por supuesto! El disco es una verdadera locura. Es un regalo que nos ha hecho a los españoles y a todo el mundo.

Sorprende que una compañera hable tan sumamente bien de otra.

¡Qué coño compañera! Ella es la reina de España, joder. Es lo mejor que nos ha pasado en muchos años. Es una pasada escucharla cantar por la Niña de La Puebla o Manolo Caracol con ese rollo súper moderno.

Ésta ha sido la última pregunta, Bebe. He de reconocerte que venía con el cuchillo entre los dientes, y me ha sorprendido gratamente, ha sido un placer entrevistarla.

¿Pero por qué? [Risas] Te voy a decir por qué pasaba eso: porque no se curraban las entrevistas como has hecho tú, por ejemplo. Yo también he disfrutado mucho de este ratito de charla. ¡Gracias!