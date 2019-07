CONCERT MUSIC Cepeda: «Es la primera vez que vengo a Cádiz» El ex concursante de OT aterriza con su potencial musical este domingo a las 23.30 h. en el Concert Music Festival

Ana Cristina Ruiz @anaruigal Chiclana Actualizado: 21/07/2019 12:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Luis Cepeda está disfrutando de lo que siempre soñó. Tras su paso por la academia más famosa de la tele, Operación Triunfo, el cantante y compositor de Ourense tuvo la oportunidad de lanzar su primer disco, 'Principios'. Un álbum que le está dando muchas alegrías ya que ahora está disfrutando de una reedición, 'Nuestros principios', en el que han colaborado India Martínez y Antonio José. Tras una intensa gira de invierno, Cepeda se sube esta noche, por primera vez, al escenario Lenovo del Concert Music Festival para conquistar a su público con sus letras más profundas sobre el amor y el desamor.

Aterriza por primera vez en el Concert Music Festival, ¿cuáles son sus expectativas para este concierto?

Quiero que venga el mayor número de gente, que se lo pase bien y que disfrute; como siempre. Yo lo voy a dar absolutamente todo, como si fuera un concierto de gira normal. Es la primera vez que vengo a Cádiz para cantar.

Comparte cartel con Manuel Carrasco, Pablo López o Vanesa Martín, entre otros artistas, ¿qué significa esto para usted?

Evidentemente significa muchísimo. Ya sea para bien o para mal, si soy comparado con artistas de la talla como los que mencionas es siempre bueno porque ellos están a un nivel en el que yo sueño con estar. Ojalá estar en un futuro donde están ellos.

Dicen que los ‘Principios’ nunca son fáciles, ¿lo fueron para usted?

Por una parte sí y por otra parte no. Evidentemente hay una parte en la que tú sales de un programa de televisión, te espera un trabajo y mucha gente. Esa es la parte fácil. Luego la difícil es la que no se ve, la que te cierras en un estudio día tras día para componer, rechazando ideas y evolucionando otras. Entonces sí que es difícil, pero con alegría se consigue todo.

¿Cómo está viviendo el éxito de su primer disco y de su reedición?

En mi casa cruzado de piernas (risas). La verdad que es un lujo poder decir que tu primer trabajo discográfico ha tenido tanta repercusión, tan buena acogida y cariño. Esperemos que todo siga así porque no quiero dejar de hacer música.

Ha estado rodeado de cámaras 24 horas en su paso por la academia, ¿cómo se vive esto?

Al final te olvidas de que hay cámaras, entonces es como si estuvieras en un centro donde te enseñan cosas pero te olvidas de que te están grabando. Es raro porque era la primera vez que me hacían ese experimento pero al final te olvidas.

Vivió muchas nominaciones hasta llegar al éxito, ¿le ha servido esto para crecer?

Creo que sí. El haber estado tantas veces nominado genera más empatía con la gente. En parte se debe a ello, no digo que no. Cada vez te levantas más fuerte.

A raíz de su paso por OT inevitablemente se ha convertido en un personaje público. ¿Cómo se ha adaptado a este nuevo estilo de vida?

Yo creo que la clave de todo es seguir siendo como eras antes. Seguir fiel a la gente de antes y a lo que pensabas antes. Tomarte esto como un trabajo porque realmente es lo que es, quieres vivir de esto y dedicarte a ello. Sobre todo porque es lo que te hace feliz.

¿Cómo afronta la gira de verano?

La gira de verano no es tan heavy como la gira que ya he tenido estos días de invierno. Evidentemente sigo con muchas ganas de seguir trabajando. Si te soy sincero me veo un poco estancado porque antes me movía más, tenía más conciertos a la semana. Ahora, aunque tenga conciertos ahí desperdigados, tengo la sensación como que no estoy trabajando; como si estuviera de vacaciones y no me gusta. Ojalá tuviera más conciertos y no tanto descanso.

Imagino entonces que es un poco inquieto...

Totalmente. Cuando llevo un día o dos en mi casa sin hacer nada me agobio y me voy por ahí (risas).

Actualmente, ¿cuáles son sus proyectos?

Quiero seguir componiendo y haciendo canciones; ya sea para mí o para otros artistas. He estado hablando con David Santisteban y con gente a la que aprecio musicalmente para componer y crear. Sobre todo quiero tener muchos temas, poder elegir y hacer un segundo disco. Soy ambicioso con eso, cuanto más temas haya mejor (risas).