C. Tangana desafía a Bildu y Podemos actuando gratis en Bilbao el mismo día de su concierto censurado Los fans del rapero madrileño ya han agotado las invitaciones de una sala de conciertos de la ciudad

Nacho Serrano @Revista_HRB Actualizado: 23/08/2019 10:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Después de su primera respuesta a la cancelación de su concierto del 24 de agosto en la Semana Grande, promovida por Eh Bildu y Podemos debido al sexismo de sus letras, C. Tangana ha sacado la artillería y acaba de anunciar que actuará gratis en Bilbao, precisamente esa misma noche.

«En mi música hay muchas mujeres, tanto en mis letras como en mis vídeos. No proyecto una imagen de la mujer, proyecto muchas», dijo ayer el artista en sus redes sociales. «Las mujeres que me escuchan no son menos feministas que nadie. Son mujeres que eligen por sí mismas en qué roles de películas, canciones o novelas quieren identificarse».

Tras lanzar estos mensajes, C. Tangana anunció un concierto gratuito «contra la censura institucional», que se celebrará en la sala Santana 27. Las invitaciones, que estaban disponibles en Notikumi.com, se han agotado, aunque habrá algunas en taquilla así que se espera un aluvión de gente en la puerta de la sala. Un plan perfecto para «trolear» al Ayuntamiento de Bilbao llamando la atención en plenas fiestas. «Hablo mucha mierda en mi música. Yo no hago discursos para educar a nadie. Piensa por tí mismo. Nos vemos el sábado en Bilbao», se despidió ayer el cantante.

En mi música hay muchas mujeres, tanto en mis letras como en mis vídeos. No proyecto una imagen de la mujer proyecto muchas. https://t.co/uRICPLlxN2 — El madrileño (@c_tangana) August 22, 2019